Mondiale di futsal femminile, orgoglio Italfutsal. Castiglia: "Evento epocale per tutto il movimento"

In un crescendo rossiniano, siamo allo zenit. A dieci anni di distanza dalla Notte Magica del Foro Italico, la Nazionale di futsal femminile vede tutti i suoi sogni e i sacrifici di crescita diventare realtà. Alla vigilia del debutto iridato delle Azzurre contro Panama ( domenica 23 novembre, ore 10, diretta su Rai Sport ), il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza alla Nazionale di Francesca Salvatore, con parole cariche di identità, affetto e senso di appartenenza. “Le ragazze della nostra Nazionale femminile ci proiettano verso un traguardo mai raggiunto prima in un mix di storia, emozioni e sogni - sottolinea il numero uno di Viale Tiziano - il Mondiale FIFA di futsal è un evento che segna un passaggio epocale non solo per la nostra Nazionale, ma per l’intero movimento. Le Azzurre saliranno su un palcoscenico straordinario, portando con sé l’orgoglio, la passione e il lavoro di un movimento che entra di diritto nella più grande manifestazione internazionale organizzata dalla FIFA”.

L'UNIONE FA LA FORZA

È qui che quel senso di appartenenza raggiunge il suo apice: “L’Azzurro ci unisce - continua il numero uno del futsal italiano -, quella maglia che vibra di passione e ci fa battere forte il cuore accompagnerà le nostre splendide atlete in questo storico Mondiale. Alle ragazze voglio dire che state per entrare nella storia con la prima Nazionale italiana di futsal femminile a giocare un Mondiale FIFA. Una prima volta che non appartiene solo a voi, ma a tutto il futsal italiano, a tutte le bambine che hanno sognato guardandovi, a chi ha creduto in questo movimento quando sembrava impossibile arrivare così lontano. Ora salite su quel palcoscenico mondiale con orgoglio. Ogni passo che farete, ogni pallone che toccherete, ogni sguardo che vi scambierete sarà un pezzo di storia che nessuno potrà più cancellare. L’Azzurro che indossate non è solo un colore: è un’identità - chiosa Castiglia - è la forza di un Paese che vi guarda. È la voce di chi vi applaude dagli spalti, di chi vi seguirà in TV. Siamo inoltre orgogliosi della copertura televisiva in chiaro su Rai Sport, resa possibile grazie a una collaborazione efficace e coesa tra FIGC, RAI e Divisione Calcio a 5, che permetterà a tutti gli italiani di vivere da vicino questa straordinaria avventura. Per chi sarà sugli spalti e per chi seguirà la Nazionale da casa, ascoltare l’Inno di Mameli risuonare in un Mondiale di futsal sarà un’emozione unica, un ricordo da custodire per sempre. Ora andate e vivete questo Mondiale senza paura”.

