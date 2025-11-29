Mondiale femminile di futsal, l'Italia ribalta l'Iran e vola ai quarti di finale

Era l’obiettivo minimo e d’ora in avanti si può solo sognare. Al Mondiale femminile di futsal nelle Filippine l’Italia accede ai quarti di finale chiudendo il Gruppo D al secondo posto (dietro solo al Brasile) dopo aver battuto Panama all’esordio (con un roboante 17-0) e questa mattina l’Iran 3 a 1 in una soffertissima rimonta nell’ultimo match del raggruppamento. Una grande vittoria quella della Azzurre in 40’ che di fatto erano come un ottavo di finale: Coppari e compagne, avevano a disposizione due risultati su tre (la differenza reti avrebbe permesso all’Italia anche di poter pareggiare per passare il turno) ma l’andamento della partita è stato di continua apprensione: sotto 1-0 a metà del primo tempo, l’Italia insegue collezionando palle gol, riuscendo a ribaltarla in appena venti secondi solamente dopo nove minuti della ripresa. Segnano Berté e Borges e poi il sigillo finale lo mette Vanelli, trovando il 3-1 che le consegna anche il premio di ‘Player of the match’ .

ORA I QUARTI

Per l’Italia si spalancano ora le porte dei quarti di finale, in un lato del tabellone in cui non ci sono né la prima (il Brasile, che affronta il Giappone), né la seconda (la Spagna, che giocherà contro il Marocco) del ranking Mondiale che potrebbero trovarsi l’una contro l’altra in una semifinale da ‘mille e una notte’; ci sarà invece il Portogallo, che sarà l’avversario delle Azzurre, come primo grande ostacolo; successivamente, in semifinale una fra Argentina e Colombia, una contro l’altra in un infuocato derby sudamericano. Appena tre giorni e sarà Italia-Portogallo, programmata per martedì 2 dicembre alle ore 11. Sognare, adesso, non costa nulla.

SALVATORE E VANELLI

A fine partita le voci dei protagonisti, partendo dall’allenatrice delle Azzurre Francesca Salvatore: “Il risultato ottenuto rappresenta il sunto di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo dimostrato di avere carattere, di essere una squadra forte che non si è scomposta neanche sotto di un gol. È stata una grande prova di forza, perché è stata molto più dura di quanto ci aspettassimo: siamo usciti con tanta esperienza in più, ora inizia un’altra fase del Mondiale. Siamo rimaste in otto, chiunque è fortissimo: siamo preparate a questo livello, siamo in palla e da domani penseremo al Portogallo”. Eletta Player of the Match Gaby Vanelli racconta: “Sapevamo sarebbe stata una gara molto intensa e dura, abbiamo sofferto e il risultato è venuto fuori piano piano. Sono felice per tutto il sacrificio che la squadra ha messo su ogni pallone. Il premio è un’emozione, ma non è solo mio ma di tutte le mie compagne di squadra”.

LA PARTITA

Lo starting five azzurro varia leggermente rispetto alle prime due uscite, con Berté che parte dal primo minuto per Borges; confermate invece Sestari, Coppari, Adamatti e Boutimah. Dopo appena 15’’ è l’Iran ad avere la prima occasione con un tocco insidioso di Banaei che mette i brividi ai tifosi azzurri. Neanche mezzo minuto dopo e dall’altra parte del campo Boutimah va vicina all’1-0 con un destro disinnescato dalla spaccata a terra di Tavasoli. Dopo queste due ‘pizzicate’, in campo è battaglia aperta, con entrambe le squadre che, a causa delle vicendevoli pressioni forsennate, non riesco a essere precise in fase di palleggio faticando a trovare la profondità del campo. È l’Iran a rendersi nuovamente pericoloso al minuto 8: bel tacco di Rahmati a liberare Kamali con Sestari chiamata agli straordinari in uscita. Nel momento in cui l’Italia sembra riuscire a prendere finalmente campo, arriva il vantaggio iraniano e lo firma il suo portiere: il tiro di Tavasoli è tutto fuorché irresistibile, ma il traffico davanti a Sestari inganna l’estremo difensore azzurro e così al 10’ l’Italia si ritrova a rincorrere. Smaltito emotivamente il gol incassato, le Azzurre si riaffacciano al 13’ con una bella iniziativa di Adamatti: dribbling a rientrare della 9 e sinistro che passa a pochi centimetri dal palo della porta di Tavasoli. È un buon finale di tempo per le ragazze di Francesca Salvatore che però hanno bisogno di una scossa emotiva per entrare definitivamente dentro la partita: sono due autentici miracoli ravvicinati di Tavasoli, il primo su Boutimah, il secondo su Adamatti a tenere il punteggio inchiodato sull’1-0 quando all’intervallo mancano poco più di tre minuti. Allo scoccare dell’ultimo minuto l’Italia ha un’altra chance: Tavasoli viene ‘beccata’ fuori dalla sua porta e su una palla rubata il pallonetto lungo di Adamatti si spegne largo di un soffio. Dopo l’1-0 dei primi 20’, nella ripresa è subito l’Iran a provarci con un fortunato rimpallo che per poco non beffa Sestari. Dopo novanta secondi, invece, è un pezzo di bravura di Adamatti a regalare l’occasione più grande della partita all’Italia: dopo un incredibile sombrero a liberarsi della avversaria, la numero 9 calcia di destro a botta sicura dal limite dell’area di rigore, ma il pallone termina largo veramente di niente. L’Iran fa quello che sa far meglio: si trincera nella sua metà campo e le Azzurre non riescono a scardinare la difesa asiatica. Al 5’ Borges trova in area Vanelli, Tavasoli esce alla disperata e un rimpallo fortunato lancia la ripartenza iraniana con Sestari che deve fare un miracolo a tu per tu con Shirbeigi. Salvatore prova a mischiare le carte e per la prima volta nella partita l’Italia gioca sistematicamente senza pivot e col 4-0: allargando le maglie difensive iraniane le occasioni arrivano in sequenza, ma la palla non vuole saperne di entrare: ci provano Vanelli, Ghilardi, Adamatti, Berté, ma in maniera clamorosa l’Italia proprio non riesce a far gol. Sembra un match stregato, ma come l’Iran si apre per la prima volta, l’Italia fa gol: Adamatti guida la contro-ripartenza e serve Berté il cui tocco sotto vale l’1-1. Non passano neanche venti secondi e arriva l’uno-due micidiale delle Azzurre: Ferrara vola via in ripartenza, la difesa dell’Iran è clamorosamente scoperta e la palla sul secondo palo viene spinta in rete da Borges per il sorpasso. È l’Iran ora a dover inseguire e a dover tirare fuori il coniglio dal cilindro: con poco più di 10’ da giocare, alla squadra di Mozafar servono due gol per andare ai quarti di finale. L’Italia, forte del poterla anche pareggiare per passare ai quarti, si abbassa di qualche metro difendendo con ordine e così a 6’ dalla fine le asiatiche alzano Tavasoli come portiere di movimento. Ma le Azzurre puniscono subito il 5vs4 grazie a Vanelli che, recuperata palla, a porta vuota da 30 metri trova una parabola perfetta per il 3-1. È la rete che di fatto fiacca le velleità iraniane e che consegna partita e qualificazione in mano alle azzurre.

IRAN-ITALIA 1-3 (pt 1-0)

IRAN: Tavasoli, Kamali, Gholami, Banaei, Torkaman. A disp.: Saffar, Lotfabadi, Rahmati, Shirbeigi, Khosravi, Anafjeh, Moghimi, Mehdi Pour. All. Mozafar

ITALIA: Sestari, Coppari, Berté, Adamatti, Boutimah. A disp.: Dal’Maz, Borges, Grieco, Vanelli, Bettioli, Carturan, Ferrara, Ghilardi. All. Salvatore

Reti: 9’25’’pt Tavasoli (IR), 9’06’’st Berté (IT), 9’24’’ Borges (IT), 14’39’’ Vanelli (IT)

Arbitri: Maria Pinto (Argentina), Valeria Palma (Cile), Tayana Moreno (Venezuela); Cronometrista: Oriana Zambrano (Venezuela); Quarto ufficiale: Filipa Prata (Portogallo)

Note: ammonite Rahmati (IR), Vanelli (IT), Karimi (IR)

FIFA FUTSAL WOMEN'S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco*, Argentina*;

GRUPPO B: Spagna*, Tailandia, Colombia*, Canada;

GRUPPO C: Portogallo*, Tanzania, Giappone*, Nuova Zelanda;

GRUPPO D: Brasile*, Iran, ITALIA*, Panama.

*qualificate ai quarti di finale

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

ITALIA-Panama 17-0

Brasile-Iran 4-1

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran 2-6

Brasile-ITALIA 6-1

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-ITALIA 1-3

Panama-Brasile, ore 12.30

LA CLASSIFICA

Brasile* e ITALIA 6, Iran 3, Panama 0*

*una gara in meno

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Argentina-Colombia, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Spagna-Marocco, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Portogallo-Italia, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Brasile-Giappone, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30