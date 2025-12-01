Serie A KINTO, a Pomezia non si passa. Sandro Abate corsaro a Orte in extremis

I posticipi della decima giornata formano una coppia al settimo posto della Serie A KINTO : la Fortitudo Pomezia batte tra le mura amiche il Saviatesta Mantova e aggancia l'Active Network, sconfitto dal Sandro Abate.

EFFETTO PALALAVINIUM

Miguel Angelo (tripletta) e Matteus (doppietta) sono i protagonisti del 5-3 del PalaLavinium: i rossoblù centrano un successo prezioso in chiave Final Eight - il quarto in campionato e raggiungono a quota 13 la squadra di Monsignori, battuta di misura in un finale thrilling. A Orte si decide tutto nell'ultimo minuto: Block firma il momentaneo 2-2 dell'Active, Dimas piazza la zampata che vale tre punti d'oro agli irpini nella zona calda della classifica.