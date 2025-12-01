Mondiale femminile di futsal, scoglio Portogallo nei quarti. "Un'Italia d'acciaio"

Superato il girone di ferro con Brasile, Iran e Panama, il più duro di tutta la prima fase del Mondiale femminile di futsal, a Manila per l’Italia si spalancano le porte dei quarti di finale. L’avversario, durissimo, è quel Portogallo già affrontato dalle Azzurre in 10 occasioni (un solo successo, 1-0 lo scorso gennaio a Prato, due pareggi e 7 ko), che al pari della Spagna rappresenta la grande bestia nera delle ragazze di Francesca Salvatore. Alla PhilSports Arena si gioca martedì 2 dicembre alle ore 11 (diretta RaiSport dalle 10.50) per accedere in semifinale, lì dove ad aspettare c’è l’Argentina che quest’oggi ha superato 4-1 la Colombia nel derby sudamericano dei quarti di finale. Dall’altro lato del tabellone, anche la Spagna ha passato il turno, battendo con un netto 6-1 il Marocco e aspettando ora una fra Brasile e Giappone nella sfida che spalancherà le porte alla finalissima.

UN'IMPAZIENTE ATTESA

L’Italia è tornata al lavoro quest’oggi, in un tempo che a Manila è scandito dall’impaziente attesa di un quarto di finale. “Fin qui siamo state una squadra d’acciaio - rimarca alla vigilia Francesca Salvatore -. Mattoncino dopo mattoncino abbiamo acquisito una consapevolezza dei nostri mezzi incredibile, facendolo anche attraverso test duri come la seconda partita del girone col Brasile: la maturità di questa squadra è venuta fuori proprio a cavallo fra le sfide con la Seleçao e l’Iran”. Non era facile, infatti, resettare dopo il passivo di 6-1 incassato dalle verdeoro e andare a vincere con l’Iran l’ultima partita del Gruppo D, di fatto un vero e proprio ottavo di finale mascherato. “Un paio di anni fa probabilmente la partita con l’Iran non l’avremmo vinta, ma averlo fatto è la testimonianza della nostra crescita tattica, di personalità e di autorevolezza. Siamo andate sotto, ma le energie non sono mai mancate: il passaggio del turno lo sentivamo alla portata, anche al netto della durezza del girone. Quando ti chiami Italia sei chiamato sempre a fare risultato, ma con questa squadra ho imparato che paga la politica dei piccoli passi e sul campo, col passare del tempo, ci siamo conquistate il rispetto di tutti. Approdare alla fase a eliminazione diretta non era scontato, ma ci siamo riuscite in maniera brillante e questo ci dà coraggio per affrontare il Portogallo”.

L'AVVERSARIA

Avversarie fortissime, le lusitane rappresentano l’élite del futsal mondiale: “Ci abbiamo giocato spesso e volentieri contro e non vediamo l’ora di confrontarci per capire se tutto quello su cui abbiamo lavorato ha portato a colmare il gap con loro. Poterlo fare in un quarto di finale di un Mondiale è fantastico. Dal lato nostro non sentiamo affatto la pressione e forse non l’abbiamo mai avuta se non nella forma di voler ben figurare in questo Mondiale. Il Portogallo ambisce alla vittoria del titolo, ma questo non cambia il restare concentrate su noi stesse: rispetto al girone dovremo alzare ancor di più l’asticella”. Le Azzurre se la giocheranno con le loro armi: “Siamo fra le prime otto al mondo e questo ci dà la consapevolezza di essere una squadra importante, di valore e che in campo ha dimostrato di avere diverse caratteristiche e modi di affrontare le partite. La nostra forza è il collettivo e il Mondiale ha parlato chiaro: siamo una squadra forte e coesa che può regalarsi grandi soddisfazioni”.

FIFA FUTSAL WOMEN'S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco*, Argentina*;

GRUPPO B: Spagna*, Tailandia, Colombia*, Canada;

GRUPPO C: Portogallo*, Tanzania, Giappone*, Nuova Zelanda;

GRUPPO D: Brasile*, Iran, ITALIA, Panama.

*qualificate ai quarti di finale

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

ITALIA-Panama 17-0

Brasile-Iran 4-1

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran 2-6

Brasile-ITALIA 6-1

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-ITALIA 1-3

Panama-Brasile 9-0

LA CLASSIFICA

Brasile 9, ITALIA 6, Iran 3, Panama 0



LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Argentina-Colombia 4-1

QF2 Spagna-Marocco 6-1

QF3 Portogallo-Italia, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Brasile-Giappone, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Argentina-Vincente QF3, ore 11

SF2 Spagna-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30