Feldi, una Supercoppa dal sapore diverso. "Il futsal s'è fermato a Eboli!"

UNA PROVA DI CORAGGIO

“Abbiamo sofferto e gioito in maniera incredibile”. Così Gaetano Di Domenico, al settimo cielo per un titolo per niente scontato, ma meritato. “Una prova di coraggio organizzare la Final Four al PalaSele, dove non eravamo riusciti ad alzare mai un trofeo. Finalmente l’abbiamo fatto e voglio condividere questa Supercoppa con tutta la nostra gente: ora possiamo dirlo, qui si vince. Ed Eboli merita tutto questo. Un grande applauso agli avversari, finale incredibile: questo sport è straordinario e regala emozioni incredibili”. Il segreto di questa Feldi va oltre lo slogan che a Eboli è pane quotidiano. “Competere per emozionare non è solo un claim – sottolinea il numero uno dei salernitani – è qualcosa che ci diciamo sempre con ognuno dei nostri ragazzi e del nostro staff. Noi qui costruiamo emozioni. Non basta il 100%, noi siamo quelli del 101%”.

UNA FINAL FOUR DI ALTISSIMO LIVELLO

Riportare in Italia Lucho Antonelli (con un passato da giocatore nel Belpaese) per l’era post Salvo Samperi si è rivelata l’ennesima mossa azzeccata da parte di una Feldi capace di non sbagliare un colpo. “Credo che abbia vinto la squadra più meritevole, quella che ha avuto più occasioni, anche se c’è stato bisogno dei rigori per avere la meglio sulla Meta Catania, una squadra fortissima”. Così l’allenatore argentino si gode il suo secondo trofeo in nemmeno un anno e mezzo. “È stata una Final Four di altissimo livello, simili partite fanno bene a tutto il movimento italiano”. Ora chiunque voglia lo scudetto dovrà fare i conti con la Feldi. “Non so se questa Supercoppa sia un segnale, noi continueremo a lavorare gara per gara per migliorarci. La dedica per questo successo è per Marcello Serratore che mi ha voluto fortemente a Eboli e per il Presidente Di Domenico che ha creduto in me”.

LA SUPERCOPPA DI GUI (E NON SOLO)

È stata la Final Four di Gui: tripletta pesantissima al Napoli, doppietta in finale, con annesso rigore decisivo contro la Meta Catania. Top scorer della Supercoppa e, ovviamente, MVP della manifestazione del PalaSele. “Non avrei mai potuto segnare senza l’aiuto dei miei compagni – dice – è stata dura superare l’infortunio al polpaccio, ma ora sono tornato e mi sento bene. Dedico questa Supercoppa a mia moglie Carla”. Tra i protagonisti Carlos Dalcin, autore di tanti interventi, ma soprattutto di due rigori parati in finale. “Partita sofferta ed emozionante, ma noi l’abbiamo fortemente voluta questa Supercoppa davanti ai nostri tifosi, ci abbiamo creduto dal primo all’ultimo secondo”. Ennesimo trofeo alzato da un superlativo Fabricio Calderolli, fresco di convocazione da parte di Salvo Samperi, che ha inserito il "Cina" nei 18 pre-convocati per EURO 2026. “Non mi stanco mai di vincere: il giorno che non avrò più questo stimolo, smetterò. Finale tirata contro la Meta Catania bi-campione, contro di loro riusciamo sempre a fare grandi partite”. Dulcis in fundo Giancarllo Selucio, altro alfiere di Antonelli: “Ha vinto la squadra che lo meritava di più. Scudetto? È un campionato equilibrato, lo vincerà chi arriverà ai playoff nelle migliori condizioni”.

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Gui (Feldi Eboli)

3 RETI: Turmena (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Barichello (Ecocity Genzano), Brunelli (Covei Meta Catania Bricocity)

1 RETE: Pulvirenti, Podda, Sacon, Pedro Siqueira, Drahovsky (Covei Meta Catania Bricocity), Mohabz (Ecocity Genzano), Calderolli, Echavarria, Lavrendi (Feldi Eboli), Guilhermao, Grasso, Bolo, Canabarro (Napoli Futsal)



SUPERCOPPE MASCHILI – PALASELE – EBOLI

Semifinale 1 Serie A: COVEI META CATANIA BRICOCITY-ECOCITY GENZANO 6-3

Semifinale 2 Serie A: FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL 5-4

Under 19: ROMA 1927-ORANGE FUTSAL ASTI 5-3

Finale Serie A: COVEI META CATANIA BRICOCITY-FELDI EBOLI 6-7 d.t.r.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA SERIE A

1992 BNL Roma, 1993 n.d., 1994 Ladispoli, 1995 n.d., 1996 n.d., 1997 Torino, 1998 n.d., 1999 Torino, 2000 n.a., 2001 n.d., 2002 Prato, 2003 Prato, 2004 Arzignano, 2005 Perugia, 2006 Arzignano, 2007 Luparense, 2008 Luparense, 2009 Luparense, 2010 Marca, 2011 Marca, 2012 Luparense, 2013 Luparense, 2014 AcquaeSapone, 2015 Pescara, 2016 Pescara, 2017 Luparense, 2018 AcquaeSapone, 2019 Italservice Pesaro, 2020 non assegnata, 2021 Italservice Pesaro, 2022 Italservice Pesaro, 2023 Feldi Eboli, 2024 Meta Catania, 2025 Feldi Eboli