Serie A KINTO: Catania chiama, L84 Torino non risponde. Impresa Napoli al PalaMaggiore. Genzano vince e va in Final Eight

L’era post-Supercoppa comincia all’insegna di una nuova capolista. O meglio, con il ritorno della Covei Meta Catania in testa alla Serie A KINTO . I bi-campioni d’Italia sbancano Orte, battono 8-4 l’Active Network (con doppietta di Dragovsky) nel match pomeridiano della 14ª giornata e approfittano del ribaltone del PalaMaggiore per tornare lassù. Già, la L84 si affida a Cuzzolino (doppietta) per rispondere alla rete iniziale di Guilhermao.

CAMBIA TUTTO IN 43"

Ma il ribaltone decisivo è a tinte azzurre, in un amen: la squadra di Ciccio Angelini realizza due reti nell’arco di 43”: il definitivo 3-2 lo griffa Borruto. Negli altri incontri la Feldi Eboli paga assenze e fatiche di Supercoppa, senza nulla togliere ai meriti di un Global Work Capurso in formissima: la matricola pugliese s’impone 4-3 con un Lamas ancora una volta protagonista. Last but not least, l’Ecocity Genzano. Buona la prima per Di Fazio, chiamato a sostituire Fulvio Colini: il 5-2 (Barichello on fire, altra doppietta) a un Pirossigeno Cosenza al quinto stop di fila vale l’aritmetica qualificazione in Final Eight.

SABATO CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA

La 14ª giornata era iniziata con i preziosi successi di Sporting Sala Consilina (3-2) sul Mantova, del Sandro Abate (8-2) a Campo Ligure con il CDM e della Came Treviso, ok 3-1 sulla Fortitudo Pomezia. Sabato si chiude il girone di andata. Ma questa è un’altra storia, tutta da vivere sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.