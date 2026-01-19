Futsal, EURO 2026: le scelte di Salvo Samperi. I 14 convocati Azzurri

Il raduno di Roma va in archivio e la Nazioanle di futsal arriva quest’oggi in Slovenia per provare a vivere UEFA Futsal EURO 2026 da protagonista. Inserita nel Gruppo D assieme ai (bi)campioni in carica del Portogallo, l’insidiosa Polonia e la coriacea Ungheria, gli Azzurri arrivano al tredicesimo europeo della storia con rinnovato spirito e ambizioni.

OBIETTIVO DICHIARATO

Detto dell’esordio con i lusitani, il 27 Musumeci e compagni torneranno in campo per sfidare una squadra in rampa di lancio come quella polacca (ore 20.30) per poi chiudere il girone giovedì 29 (sempre alle 20.30) con i magiari. Obiettivo dichiarato passare ai quarti di finale, ai quali si qualificano la prima e la seconda del girone e dove il raggruppamento degli Azzurri incrocerà i destini con il Gruppo C, composto da Spagna, Bielorussia, Slovenia e Belgio.

I 14 CONVOCATI

Rispetto al raduno del ‘Giulio Onesti’ di Roma, i calciatori Isgrò, Podda e Cutruneo hanno fatto rientro ai rispettivi club, mentre Gianluca Parisi rimarrà aggregato al gruppo in Slovenia in qualità di terzo portiere. Di seguito i numeri ufficiali: 1 Dalcin, 4 Rossetti, 5 Venancio, 6 Pulvirenti, 7 Fortini, 9 Liberti, 10 Merlim, 11 De Oliveira, 12 Bellobuono, 14 Motta, 16 Calderolli, 17 Turmena, 22 Musumeci, 24 Barichello. Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Eboli) Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Eboli), Matheus Barichello (Genzano) Fabricio Calderolli (Eboli), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Cartagena), Carmelo Musumeci (Catania), Giovanni Pulvirenti (Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Catania). Staff - Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Organizzazione: Adrian Lupinski; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Comunicazione: Matteo Santi; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno; Medici: Carmelo Papotto e Benedetto Carta (dal 22/01); Nutrizionista: Francesco Leva; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Emiliano Diaferia.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

Italia-Portogallo, ore 14.30

Ungheria-Polonia, ore 17.30

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo, ore 17.30

Polonia-Italia, ore 20.30

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

Italia-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana)

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

QF1: Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A

QF2: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF1

SF2: Vincente QF4 vs Vincente QF3

Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2

Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2