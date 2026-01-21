Futsal, EURO 26: Italia in Slovenia. Musumeci: "La condizione è ottimale"

PAROLA AL CAPITANO

Gli Azzurri sono scesi in campo alla Trzin Sports Hall. “Sono stati 10 giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia - racconta il capitano Carmelo Musumeci -, un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”. Per Musumeci sarà il secondo Europeo della carriera, dopo l’esperienza nei Paesi Bassi del 2022: “La prima volta non me la sono goduta tantissimo, anche perché eravamo ancora in un periodo condizionato dal Covid. Qui in Slovenia sarà la mia prima fase finale da capitano e questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità: quello che voglio trasferire ai miei compagni è proprio questa responsabilità e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un paese che in ogni sport ha sempre dato il massimo, che nel futsal ha avuto una storia importante. Sono sicuro che scenderemo in campo portando con noi tutto questo”. L’Italia arriva all’Europeo dopo essersi qualificata tramite il play-off, vincendo una doppia sfida emozionantissima contro il Kazakistan: “Rispetto agli anni passati siamo cresciuti, maturati e proprio quella vittoria ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. Ciò che ci era mancato, più di tutto in questi ultimi anni, era proprio la fiducia: la qualificazione ci ha fatto fare quello switch positivo. Sappiamo di essere una squadra forte che può recitare un ruolo da protagonista”. Considerazioni che dovranno essere corroborate nel match d’esordio col Portogallo: ostacolo durissimo, visto che quella lusitana ha dimostrato di essere la miglior squadra a livello europeo negli ultimi anni (con gli ultimi due Europei vinti in fila e il sigillo del Mondiale nel 2021). “Conosciamo bene il loro valore, ma è stimolante potersi confrontare con quella che è stata la squadra leader delle ultime stagioni. Hanno giocatori fortissimi, ma questo non significa che entreremo in campo battuti, anzi. Dobbiamo avere quella convinzione e quell’orgoglio di sapere che possiamo far loro male: ogni squadra, pur forte come può esserlo il Portogallo, ha dei punti deboli e dovremo essere bravi ad appoggiarsi ai nostri punti di forza, sfruttando le loro incertezze dimostrando che siamo un’altra Italia rispetto agli ultimi tornei”.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

Italia-Portogallo, ore 14.30

Ungheria-Polonia, ore 17.30

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo, ore 17.30

Polonia-Italia, ore 20.30

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

Italia-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana)

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

QF1: Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A

QF2: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF1

SF2: Vincente QF4 vs Vincente QF3

Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2

Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2

