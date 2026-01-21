Futsal, Euro 2026: l'Italia testa la Stozice Arena. Liberti: "Pronto a sfruttare questa occasione"

Pronti, partenza, via. A Riga, nel girone lettone, la Francia ha pareggiato 2-2 con la Croazia nel match di apertura di UEFA Futsal EURO 2026, dando così il ‘La’ alla tredicesima edizione della competizione. Il tempo scorre veloce e anche a Lubiana, capitale della Slovenia, è ormai tutto pronto: venerdì via alle danze col Gruppo C (Bielorussia-Belgio e Slovenia-Spagna), mentre sabato sarà il turno dell’Italia che alle 14.30 (in diretta su RaiPlay) sfiderà i campioni in carica del Portogallo, in quello che è probabilmente il match più affascinante dell’intera fase a gironi. Nel frattempo gli Azzurri dopo essersi allenati ieri a Trzin, sono scesi in campo quest’oggi per la prima volta nell’imponente Stozice Arena di Lubiana , l’impianto da 12.500 posti a sedere che ospiterà le partite del Gruppo D.

QUESTIONE DI MENTALITÀ

“È il primo Europeo che gioco - racconta da Lubiana Francesco Liberti -. È quasi inutile sottolineare quanto sia grande l’emozione: chi fa questa vita vive per arrivare a questi momenti. Ci tenevo a esserci come poche altre volte ho tenuto a qualcosa: voglio sfruttare questa occasione al 100% delle mie possibilità”. In queste ultime ore prima dell’esordio Liberti e compagni stanno fissando i loro concetti: “Quando abbiamo iniziato la preparazione abbiamo trovato una lavagna con alcune parole chiave e ognuno ha dovuto aggiungere quelle che pensava potessero essere utili ad accompagnare il nostro cammino: ho scritto ‘vinci il giorno’, perché quando sei nei ritiri lunghi è facile sentirsi il peso dell’evento sempre addosso. È invece importante pensare a fare bene la giornata, portandola a casa nel modo migliore possibile e fare così giorno dopo giorno”. Una mentalità che porterà l’Italfutsal ad affrontare nel migliore dei modi un girone molto duro e Liberti lo sa: “Il Portogallo non ha bisogno di presentazioni, ma anche Polonia e Ungheria non sono da sottovalutare. Giocheremo contro squadre tecniche, fisiche, brave sulle palle inattive. Ma abbiamo lavorato duro e ci faremo trovare pronti”.

LA VISITA DELL’AMBASCIATORE

Nel pomeriggio, dopo le foto ufficiali, l’Italia ha ricevuto anche la visita dell’ambasciatore italiano in Slovenia Giuseppe Cavagna che si è intrattenuto con gli Azzurri accogliendoli a Lubiana e augurando loro le migliori fortune nel percorso europeo.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

ITALIA-Portogallo, ore 14.30 | Diretta RaiPlay

Ungheria-Polonia, ore 17.30

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo, ore 17.30

Polonia-ITALIA, ore 20.30 | Diretta RaiPlay

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

ITALIA-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana) | Diretta RaiSport

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

QF1: Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A

QF2: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF1

SF2: Vincente QF4 vs Vincente QF3

Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2

Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2

