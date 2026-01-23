Futsal, EURO 2026: Lituania, un sogno spezzato a 35" dalla fine, pari con la Cechia. Lassù solo l'Armenia
Come nel gruppo A (comandato dalla Lettonia di Max Bellarte) di EURO 2026, anche nel girone B c’è una sola capolista dopo la prima giornata: è la debuttante Armenia. La Lituania accarezza il sogno di un esordio da tre punti, stroncato a soli 35" dal suono della sirena. Altalena di emozioni fino al termine alla Žalgirio Arena di Kaunas. Seidler fa la voce grossa: il capitano della Cechia sblocca l’incontro e riporta avanti i suoi dopo il momentaneo pari di Edgaras Baranauskas (un passato in Italia con il Manfredonia); Rastutis e Derendiajev, però, in appena 1’41” firmano pari e vantaggio lituano. Si va al riposo sul 3-2 nonostante i reiterati assalti della squadra di Marek Kopecky. Il bunker locale regge fino a 35” dal termine, quando il 5vs4 ceco porta al definitivo 3-3 di Francisco.
ESORDIO DA URLO
Nella gara inaugurale del gruppo B, diretta da Nicola Manzione e Chiara Perona, debutto da urlo per l’Armenia. La nazionale di Ruben Nazaretyan ribalta la blasonata Ucraina (due finali continentali nella sua storia, bronzo agli ultimi Mondiali) con l'mvp Dermenjyan assoluto protagonista: prima ricalibra l’incontro dopo la rete di Pervieiev, poi lo decide a 1’56” dal suono della sirena, finisce 2-1. Venerdì all’Arena Stozice di Lubiana parte il gruppo C: l’aperitivo è Bielorussia-Belgio, il piatto forte Slovenia-Spagna.