Futsal, EURO 2026: Lituania, un sogno spezzato a 35" dalla fine, pari con la Cechia. Lassù solo l'Armenia

Come nel gruppo A (comandato dalla Lettonia di Max Bellarte) di EURO 2026, anche nel girone B c’è una sola capolista dopo la prima giornata: è la debuttante Armenia. La Lituania accarezza il sogno di un esordio da tre punti, stroncato a soli 35" dal suono della sirena. Altalena di emozioni fino al termine alla Žalgirio Arena di Kaunas. Seidler fa la voce grossa: il capitano della Cechia sblocca l’incontro e riporta avanti i suoi dopo il momentaneo pari di Edgaras Baranauskas (un passato in Italia con il Manfredonia); Rastutis e Derendiajev, però, in appena 1’41” firmano pari e vantaggio lituano. Si va al riposo sul 3-2 nonostante i reiterati assalti della squadra di Marek Kopecky. Il bunker locale regge fino a 35” dal termine, quando il 5vs4 ceco porta al definitivo 3-3 di Francisco.