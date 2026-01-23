Futsal, EURO 2026: la Spagna del Mago Velasco è una Furia Rossa. Poker Belgio

Il gruppo D di EURO 2026 è l’unica con due capolista dopo la prima giornata. La Spagna del Mago Velasco impressiona al debutto contro i padroni di casa sloveni, soprattutto per un approccio gara impressionante: Antonio Perez impiega 25” per sbloccare il risultato, Mellado lo imita poco dopo, Raya e Gordillo in rapida successione portano il punteggio sul 4-0 all’intervallo. Nella ripresa l’ex CDM Futsal Fidersek accorcia le distanze, ma è il classico gol della bandiera.

RAHOU SHOW

Nel primo incontro del gruppo C, invece, prova di forza di un Belgio che esce alla distanza e supera 4-0 la Bielorussia. All’Arena Stozice di Lubiana il match winner è Rahou. Che apre le marcature e spinge i Diavoli Rossi nella ripresa portandosi a casa il pallone per il suo hat trick; di Dillien il definitivo poker della nazionale di Karim Bachar. Sabato è il giorno del debutto dell’Italfutsal: alle 14.30 maxi sfida contro i bi-campioni d’Europa del Portogallo, diretta su RAI Play; alle 17.30 - sempre a Lubiana - l’altra sfida del gruppo D tra Ungheria e Polonia, in streaming sul sito dell’UEFA.

UEFA FUTSAL EURO 2026

FASE A GIRONI

GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0

CROAZIA-GEORGIA 25/01 ore 13 (Riga), FRANCIA-LETTONIA 25/01 ore 16 (Riga)

LETTONIA-CROAZIA 28/01 ore 16.30 (Riga), GEORGIA-FRANCIA 28/01 ore 16.30 (Kaunas)

GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3

ARMENIA-CECHIA 25/01 ore 13 (Kaunas), UCRAINA-LITUANIA 25/01 ore 16 (Kaunas)

CECHIA-UCRAINA 28/01 ore 19.30 (Riga), LITUANIA-ARMENIA 28/01 ore 19.30 (Kaunas)

GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4

BIELORUSSIA-SPAGNA 26/01 ore 17.30 (Lubiana), BELGIO-SLOVENIA 26/01 ore 20.30 (Lubiana)

SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana - Tivoli Hall)

GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 24/01 ore 14.30 (Lubiana), UNGHERIA-POLONIA 24/01 ore 17.30 (Lubiana)

UNGHERIA-PORTOGALLO 27/01 ore 17.30 (Lubiana), POLONIA-ITALIA 27/01 ore 20.30 (Lubiana)

PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana - Tivoli Hall)

QUARTI DI FINALE

Q1) VINCENTE GRUPPO B-SECONDA GRUPPO A 31/01 ore 16/19 (Kaunas)

Q2) VINCENTE GRUPPO A-SECONDA GRUPPO B 31/01 ore 16/19 (Riga)

Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)

Q4) VINCENTE GRUPPO D-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)

SEMIFINALI

S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)

S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)

FINALE 3°/4° POSTO

PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)

FINALE

VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)

FOTO: UEFA