Futsal, EURO 2026: Spagna, bis e clean sheet. La Slovenia si riscatta e s'avvicina ai quarti
Con due gol a inizio di ogni frazione, una Spagna solida ma al piccolo trotto regola 2-0 la Bielorussia, di Mellado e dell’mvp Novoa le reti della Roja di Velasco, prima a punteggio pieno nel girone C di EURO 2026 sì ma non aritmeticamente qualificata dal momento che la Slovenia si riscatta.
Match meraviglioso all’Arena Stozice: dopo neanche 6’ è già 2-2, poi i padroni di casa salgono di livello e prendono il largo, scappando via con un parziale di 3-0, firmato Janez, Ceh e Fidersek: è 5-2 all’intervallo. Gara finita? Macché. I Diavoli Rossi riaprono tutto con Vanderheyden e la seconda rete personale di Rahou. Ultimi 5’ al cardiopalma, al suono della sirena il ruggito del Arena Stozice si trasforma in festa grande: la Slovenia si riscatta e torna prepotentemente in corsa per i quarti di finale.
Martedì si chiude la seconda giornata della League Phase di EURO 2026 con in campo le nazionali del gruppo D: alle 17.30, sempre a Lubiana, c’è Ungheria-Portogallo, alle 20.30 la sfida spartiacque dell’Italfutsal contro la Polonia, in diretta su RAI Play a partire dalle 20.30.
GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 28/01 ore 16.30 (Riga), GEORGIA-FRANCIA 28/01 ore 16.30 (Kaunas)
Classifica: FRANCIA 4 punti, LETTONIA 3, CROAZIA 2, GEORGIA 1
GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 28/01 ore 19.30 (Riga), LITUANIA-ARMENIA 28/01 ore 19.30 (Kaunas)
Classifica: ARMENIA 6 punti, UCRAINA 3, LITUANA e CECHIA 1
GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: SPAGNA 6 punti, SLOVENIA e BELGIO 3, BIELORUSSIA 0
GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 27/01 ore 17.30 (Lubiana), POLONIA-ITALIA 27/01 ore 20.30 (Lubiana)
PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: PORTOGALLO e UNGHERIA 3 punti, Polonia e Italia 0
QUARTI DI FINALE
Q1) VINCENTE GRUPPO B-SECONDA GRUPPO A 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) VINCENTE GRUPPO A-SECONDA GRUPPO B 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) VINCENTE GRUPPO D-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)
FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)
FOTO: UEFA