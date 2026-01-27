Futsal, EURO 2026: Italia, riscatto con gli interessi. Poker alla Polonia, basta un pari con l'Ungheria per i quarti

Serviva una reazione, è arrivata quando più contava. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Portogallo, la Nazionale di futsal vince il suo primo match all’Europeo 2026 battendo 4-0 la Polonia e salendo così a 3 punti in classifica. Nonostante le assenze per squalifica di Rossetti e Pulvirenti, gli Azzurri si prendono una vittoria determinante in ottica passaggio ai quarti di finale, trascinati dalla tripletta di De Oliveira, eletto anche Player of the Match . I ragazzi di Samperi torneranno in campo giovedì (ore 20.30, diretta RaiSport) per giocarsi il passaggio del turno con l’Ungheria - che questo pomeriggio è stata battuta 5-1 dal Portogallo - in quella che è come una vera e propria finale per l’accesso ai quarti di finale.

IL COMMENTO DEL COMMISSARIO TECNICO

A fine gara Samperi può esultare: l’Italia è tornata a vincere una partita all’Europeo a 10 anni dall’ultima volta (Italia-Cechia 7-0 a Futsal EURO 2016). “Abbiamo giocato una grande partita e sono contento del risultato, lo volevamo a tutti i costi. Nonostante le assenze siamo riusciti a prenderci i tre punti: questo significa che abbiamo una squadra forte, con tanti buoni giocatori e oggi ha avuto minutaggio in più chi era stato meno impiegato col Portogallo. Siamo scesi in campo con tutta la pressione addosso: non potevamo permetterci di commettere errori, ma siamo stati bravi a gestire i momenti difficili. Giocheremo contro l’Ungheria, una squadra forte che ha dimostrato di poter mettere in apprensione chiunque: dovremo essere bravi a contenere la loro verticalità”.

PRIMO TEMPO DECISIVO

Senza Rossetti e Pulvirenti, out per infortunio, Samperi parte con Bellobuono fra i pali, Musumeci perno difensivo, Motta e Calderolli sulle fasce e De Oliveira pivot. Dopo appena dieci secondi di partita l’Italia ha calciato già due volte in maniera pericolosa, prima con Motta, poi con Musumeci, ma il punteggio non si sblocca. Lo fa qualche istante più tardi, al 3’ con una palla recuperata da Musumeci e ben imbucata a De Oliveira che, perso dalla difesa polacca, fulmina Widuch con la rete dell’1-0. Al 5’, però, Polonia vicinissima al pareggio: sugli sviluppi di un corner azzurro scatta un micidiale contropiede che porta Madziag a tu per tu con Bellobuono, strepitoso nel deviare in angolo. L’Italia è ben messa in campo e gestisce il ritmo della partita: al 6’ un’iniziativa di Barichello, quest’oggi utilizzato come pivot in virtù dell’emergenza, costringe Widuch alla provvidenziale deviazione in corner. La Polonia crea uno spavento con Leszczak, ma sul ribaltamento di fronte l’Italia affonda il colpo: è ancora De Oliveira a trovare la via della rete e gli Azzurri al 13’ salgono 2-0. Il gol dà ancora più fiducia ai ragazzi di Samperi che prima con Barichello e poi con Motta sfiorano il tris in rapida sequenza. Il 3-0 arriva un istante dopo, grazie all’ennesima palla recuperata: Barichello si presenta davanti a Widuch, il tiro viene parato, ma il rimpallo sbatte sul volto dello stesso 24 azzurro e carambola - anche un po’ fortunosamente - in rete. A poco meno di 6’ dalla fine l’Italia è saldamente al comando e gira all’intervallo avanti di tre reti. In avvio di ripresa Italia subito pericolosa: prima De Oliveira vede chiudersi da Widuch il tocco sotto misura, poi è un mancino di Motta a essere deviato sul palo ancora dal portiere polacco. Al 2’ è botta e risposta: è ancora Motta, servito da Calderolli a non riuscire a coordinarsi bene a due passi dal portiere, mentre sul ribaltamento serve tutta la bravura di Bellobuono nel deviare in angolo la sassata di Marek. La partita va un po’ a sprazzi e l’Italia qualcosa concede: al 3’ un gran destro a incrociare di Pawlus si infrange sul palo. Dopo un paio di minuti di sofferenza, in cui gli Azzurri si affidano alle parate di Bellobuono, l’Italia si riaffaccia in avanti: Merlim va via di prepotenza, ma la sua puntata viene disinnescata dal solito Widuch. Superato il momento ‘tergicristallo’, si arriva rapidamente oltre la metà della ripresa, con il punteggio cristallizzato e le due squadre che si disinnescano a vicenda. A poco meno di 8’ dalla fine, con l’Italia che ha appena commesso il suo quinto fallo, gli Azzurri tornano a segnare con De Oliveira che realizza la sua tripletta personale: sul tiro di Motta la deviazione di Kaluza (subentrato fra i pali a Widuch) finisce sui piedi dell’11 che da due passi segna il 4-0. Nel finale la Polonia non demorde e prova con i tiri dalla lunga distanza: la squdra di Korczynski non è neanche fortunata, colpendo due legni con Kaniewski e Zastawnik. A 90’’ dalla conclusione, con la partita che ormai scorre verso i titoli di coda, la Polonia calcia un tiro libero con Zastawnik, ma Dalcin (subentrato per l’occasione a Bellobuono) para tenendo inviolata la porta.

POLONIA-ITALIA 0-4 (pt 0-3)

Polonia: Widuch, Kaniewski, Zastawnik, Grubalskim, Pawlus. A disp.: Kaluza, Kubik, Madziag, Skiepko, Leszczak, Marek, Haraburda, Jankowski. All. Korczynski

Italia: Bellobuono, De Oliveira, Motta, Calderolli, Musumeci. A disp.: Dalcin, Podda, Fortini, Liberti, Merlim, Turmena, Barichello. All. Samperi

Reti: 2’20’’pt e 12’15’’ De Oliveira (I), 14’06’’ Barichello (I), 12’06’’st De Oliveira (I)

Arbitri: Dominykas Norkus (Lituania), Arttu Kyynaeraeinen (Finlandia), Julien Lang (Francia), Victor Chaix (Francia); Cronometrista: Petar Radojcic (Serbia)

Note: ammoniti Leszczak (P), Zastawnik (P), De Oliveira (I)

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

ITALIA-Portogallo 2-6

Ungheria-Polonia 4-2

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo 1-5

Polonia-ITALIA 0-4

La classifica dopo la seconda giornata

Portogallo 6, Italia e Ungheria 3, Polonia 0

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

ITALIA-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana) | Diretta RaiSport

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B, sabato 31 gennaio, ore 17

QF2: Armenia vs Seconda Gruppo A, sabato 31 gennaio, ore 20

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

Semifinali, mercoledì 4 febbraio

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF4, ore 17/20.30

SF2: Vincente QF1 vs Vincente QF3, ore 17/20.30

Finali, sabato 7 febbraio

3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2, 7 febbraio, ore 16

1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2, 7 febbraio, ore 19.30