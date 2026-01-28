Futsal, EURO 2026, Italia: una sfida da dentro o fuori. Bellobuono: "Ungheria? Come fosse un ottavo"

Tremilaseicentoquarantadue giorni dopo. Tanto è passato fra l’ultima vittoria dell’Italia a un Europeo e il successo di ieri sera contro la Polonia: quasi dieci anni di attesa da quel 7-0 alla Cechia del 7 febbraio 2016, per arrivare al 4-0 di Lubiana. Nel percorso, tre pareggi e due sconfitte, un’eliminazione ai quarti di finale (nel 2018) e un’altra senza passare lo sbarramento del girone (Futsal EURO 2022). È tornata a sorridere l’Italfutsal, ma come ha ricordato Samperi a fine partita “a nulla sarà valsa la vittoria contro i polacchi se giovedì sera non faremo risultato con l’Ungheria e non passeremo ai quarti di finale”.

SVOLTA UNGHERIA

Già, la vittoria ha dato sì nuova energia all’Italia, rilanciandola in ottica passaggio del turno, ma c’è ancora un ultimo ostacolo da affrontare per provare a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Si tratta dell’Ungheria, che gli Azzurri affronteranno domani sera alle ore 20.30 alla Tivoli Arena (diretta RaiSport): a Musumeci e compagni, in virtù di una migliore differenza reti rispetto ai magiari (0 contro -2), potrebbe anche bastare un pareggio. “È a tutti gli effetti come un ottavo di finale - racconta da Lubiana Jurij Bellobuono, anche ieri assoluto protagonista con una serie di parate di altissimo livello che hanno contribuito a mantenere inviolata la porta azzurra -. Può essere il match della svolta, quello che può farci sognare: ma pensiamo un passo alla volta. Entreremo in campo per vincere, daremo tutto quello che abbiamo per ottenere il risultato”. È stato Alex Merlim, nel cuore dello spogliatoio prima della partita, a ricordare ai suoi che erano passati 10 anni dall’ultima vittoria in una fase finale di un Europeo: “Quando ce l’ha detto eravamo quasi increduli. Ma quando Merlim parla riesce a trasferirti quella voglia, quella ‘cazzimma’ come diciamo a Napoli, in più per vincere. E in campo si è vista tutta la carica e la fiducia che avevamo. Con la Polonia abbiamo fatto una prestazione bellissima”. Merito di Bellobuono, sicuramente, dell’intera squadra, che ha sopperito anche alle assenze per squalifica di Rossetti e Pulvirenti, ma anche e soprattutto “di Samperi - aggiunge il portiere azzurro -. Da un anno e mezzo stiamo facendo un grande lavoro. Nel corso del tempo abbiamo ottenuto risultati importanti che non hanno fatto altro che aumentare la fiducia nel lavoro svolto. Personalmente, cerco di prendere ogni insegnamento suo, di Musumeci, di Merlim, di tutti i grandi giocatori, come ispirazione, per poi riportare tutto in campo. La vittoria con la Polonia ci ha dato morale: siamo una squadra che ha fame di risultati e voglia di dire la propria all’interno di questa competizione”.

IL PARAGONE CON MAMMARELLA

Nei corridoi della Stozice Arena, al termine di una grande prestazione, non erano in pochi ad azzardare il paragone fra Bellobuono e una leggenda del futsal italiano e internazionale come Stefano Mammarella: “Mi fa molto piacere, Stefano è il mio idolo e ancora adesso, a oltre 40 anni, è un portiere che fa la differenza nella nostra Serie A. È la prima persona a cui penso se devo pensare a una competizione come l’Europeo. Al netto di questo, voglio dare i giusti meriti anche al lavoro che sto facendo e spero che fra qualche anno si parlerà di me per quello che di buono avrò fatto, lasciando un’impronta con questa maglia”. Ma è tutto il ‘pacchetto’ portieri a far dormire sonni tranquilli a Samperi. Ancora una volta, l’avvicendamento fra Bellobuono e Dalcin ha funzionato, come quando nella ripresa quest’ultimo è entrato per parare un tiro libero alla Polonia: “Ci siamo capiti con uno sguardo, sapevo che l’avrebbe presa. Siamo molto legati e Carlos ha caratteristiche che possono aiutarmi in una partita, può darci quel qualcosa che magari a me può mancare, siamo complementari. Sono felice del rapporto che abbiamo, lavoriamo bene insieme anche con Gianluca (Parisi, il terzo portiere che è rimasto aggregato al gruppo a Lubiana, ndr), che è la nostra ‘ombra’: grazie a lui abbiamo le spalle sempre coperte in ogni evenienza”.

DE OLIVEIRA NELLA TOP 10 DELLA STORIA AZZURRA

Trentaduesima nel Ranking FIFA, l’Ungheria ha vinto la sua prima partita della storia a una fase finale di un Europeo proprio a Lubiana, superando 4-2 la Polonia nella prima giornata. Sono 22 le partite disputate dall’Italia contro i magiari, con un computo di 18 vittorie azzurre, 2 pareggi e 2 sconfitte (queste ultime risalenti al 1986 e 1987). L’Italia è in striscia aperta di vittorie da 15 partite consecutive: l’ultimo precedente risale all’ottobre del 2019, un Italia-Ungheria 4-1 nel Main Round giocato a Eboli, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2020. Italia-Ungheria sarà anche la 136ª partita in azzurro di Alex Merlim, che arriverà così a -1 dal record assoluto detenuto da Marco Ercolessi. Infine, grazie alla tripletta con la Polonia, Julio De Oliveira è salito a quota 38 centri (in 63 presenze) in Nazionale, scavalcando Ivano Roma (35) e Dudu Morgado (37) diventando così il 10° miglior marcatore della storia della Nazionale: prossimi obiettivi Saad e Bertoni, a quota 44, in una classifica sempre dominata da Andrea Rubei, che guida con l’irreale statistica di 97 gol in appena 89 presenze.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

ITALIA-Portogallo 2-6

Ungheria-Polonia 4-2

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo 1-5

Polonia-ITALIA 0-4

La classifica dopo la seconda giornata

Portogallo 6, Italia e Ungheria 3, Polonia 0

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

ITALIA-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Arena, Lubiana) | Diretta RaiSport

Portogallo-Polonia, ore 20.30 (Stozice Arena, Lubiana)

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B, sabato 31 gennaio, ore 17

QF2: Armenia vs Seconda Gruppo A, sabato 31 gennaio, ore 20

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

QF4: Portogallo vs Seconda Gruppo C, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

Semifinali, mercoledì 4 febbraio

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF4, ore 17/20.30

SF2: Vincente QF1 vs Vincente QF3, ore 17/20.30

Finali, sabato 7 febbraio

3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2, 7 febbraio, ore 16

1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2, 7 febbraio, ore 19.30

