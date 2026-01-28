Road to Pesaro: ecco il Trophy Tour per la Final Four di Champions. Si parte il 31 gennaio: tutte le tappe
Maggio non è poi così lontano. Le finali di UEFA Futsal Champions League 2026 si avvicinano a grandi passi: sarà l’Arena di Pesaro a ospitare dall’8 al 10 l’atto conclusivo della competizione che per la prima volta nella sua storia sarà assegnata in Italia. A cavallo fra il 23 febbraio e il 6 marzo (gare di andata e ritorno dei quarti di finale) si scopriranno anche le quattro squadre finaliste, mentre il 17 marzo si terrà il sorteggio della Final Four e la contestuale conferenza stampa di presentazione dell’evento presso la Sala Metaurense della prefettura di Pesaro.
LA PROMOZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO MARCHIGIANO
Nel frattempo, cominciata a inizio gennaio con l’esposizione durante le Finals della Coppa Marche di futsal, continua anche la promozione dell’evento su tutto il territorio marchigiano. Per tutto il mese di febbraio, infatti, la coppa della Champions League sarà in esposizione nei palazzetti di tutta la Regione, da Pesaro, ad Ancona, passando per Jesi, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Recanati e Falconara. Domenica 22 febbraio, la coppa sarà inoltre esposta in occasione del match della Serie A2 di basket fra la VL Pesaro e Rimini.
Di seguito tutte le tappe del trophy tour.
TROPHY TOUR CHAMPIONS LEAGUE 2026
Sabato 31 gennaio: Italservice Pesaro-Eta Beta (Serie B Futsal), Palamegabox di Pesaro
Domenica 1 febbraio: Okasa Falconara-CMB (Serie A Femminile Futsal), PalaBadiali di Falconara
Venerdì 6 febbraio: Ascoli-Futsal Vire Geosistem (Serie C2 Futsal), PalaMonticelli di Ascoli Piceno
Sabato 7 febbraio: Corinaldo-Buldog Lucrezia (Serie A2 Futsal), Palasport di Corinaldo
Sabato 14 febbraio: Jesi-Grifoni (Serie A2 Futsal), PalaTriccoli di Jesi
Domenica 15 febbraio: Atletico Chiaravalle-Polisportiva 1980 (Serie B Femminile Futsal), Palasport di Chiaravalle
Venerdì 20 febbraio: Durantina Santa Cecilia-Corinaldo (Serie D Futsal), Palasport di Urbania
Sabato 21 febbraio: Cus Ancona-Audax 1970 (Serie B Futsal), PalaCus di Ancona
Domenica 22 febbraio: Victoria Libertas Pesaro-Dole Basket Rimini (Serie A2 Basket), Vitrifrigo Arena di Pesaro
Venerdì 27 febbraio: Futsal Cesena-Montegrappa (Serie A2 Élite Futsal), Mini Palazzetto di Cesena
Sabato 28 febbraio: Recanati-Eta Beta (Serie B Futsal), Centro Sportivo Recanatese di Recanati
Domenica 1 marzo: Union Picena-Casenuove (Serie D Futsal), PalaPrincipi di Potenza Picena