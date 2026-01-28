Road to Pesaro: ecco il Trophy Tour per la Final Four di Champions. Si parte il 31 gennaio: tutte le tappe

Maggio non è poi così lontano. Le finali di UEFA Futsal Champions League 2026 si avvicinano a grandi passi: sarà l’Arena di Pesaro a ospitare dall’8 al 10 l’atto conclusivo della competizione che per la prima volta nella sua storia sarà assegnata in Italia. A cavallo fra il 23 febbraio e il 6 marzo (gare di andata e ritorno dei quarti di finale) si scopriranno anche le quattro squadre finaliste, mentre il 17 marzo si terrà il sorteggio della Final Four e la contestuale conferenza stampa di presentazione dell’evento presso la Sala Metaurense della prefettura di Pesaro.