Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, EURO 2026: Francia, Croazia e Ucraina seguono le orme di Armenia e Portogallo. Mancano tre pass per i quarti

Futsal, EURO 2026: Francia, Croazia e Ucraina seguono le orme di Armenia e Portogallo. Mancano tre pass per i quarti

I transalpini ribaltano la Lettonia di Max Bellarte e chiudono in testa al gruppo B. Giovedì tocca all'Italia: basta un pari con l'Ungheria
3 min
TagsCalcio a 5FutsalfutsalEURO

Cinque su otto. Tanti i pass assegnati per i quarti di finale di EURO 2026, in corso di svolgimento in Slovenia, Lituania e Lettonia. Il gruppo A viene vinto dalla Francia: Les Bleus di Raphael Reynaud s’impongono 3-1 sulla Georgia e chiudono davanti alla Croazia. Che ribalta la Lettonia di Max Bellarte: sotto 0-1, i ragazzi di Marinovic ricalibrano l’incontro con Jurlina dello Sporting Sala Consilina, prima di prendere il largo nella ripresa con Peric e Mataja. Nel gruppo B, infine, la "deb" Armenia (già certa del primato) viene ripresa nel finale e pareggia 3-3 con Lituania; alle sue spalle l’Ucraina, che vola sul 4-0 prima di chiudere 5-3 contro la Cechia.

UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI

GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1

GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANA 2, CECHIA 1

GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: SPAGNA 6 punti, SLOVENIA e BELGIO 3, BIELORUSSIA 0

GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: PORTOGALLO 6 punti, ITALIA e UNGHERIA 3, POLONIA 0

QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) FRANCIA-UCRAINA 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) PORTOGALLO-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)

SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)

FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)

FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)

FOTO: UEFA

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS