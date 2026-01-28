Futsal, EURO 2026: Francia, Croazia e Ucraina seguono le orme di Armenia e Portogallo. Mancano tre pass per i quarti
Cinque su otto. Tanti i pass assegnati per i quarti di finale di EURO 2026, in corso di svolgimento in Slovenia, Lituania e Lettonia. Il gruppo A viene vinto dalla Francia: Les Bleus di Raphael Reynaud s’impongono 3-1 sulla Georgia e chiudono davanti alla Croazia. Che ribalta la Lettonia di Max Bellarte: sotto 0-1, i ragazzi di Marinovic ricalibrano l’incontro con Jurlina dello Sporting Sala Consilina, prima di prendere il largo nella ripresa con Peric e Mataja. Nel gruppo B, infine, la "deb" Armenia (già certa del primato) viene ripresa nel finale e pareggia 3-3 con Lituania; alle sue spalle l’Ucraina, che vola sul 4-0 prima di chiudere 5-3 contro la Cechia.
UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI
GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1
GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANA 2, CECHIA 1
GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: SPAGNA 6 punti, SLOVENIA e BELGIO 3, BIELORUSSIA 0
GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: PORTOGALLO 6 punti, ITALIA e UNGHERIA 3, POLONIA 0
QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) FRANCIA-UCRAINA 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) PORTOGALLO-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)
FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)
FOTO: UEFA