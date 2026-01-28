Futsal, EURO 2026: Francia, Croazia e Ucraina seguono le orme di Armenia e Portogallo. Mancano tre pass per i quarti

Cinque su otto. Tanti i pass assegnati per i quarti di finale di EURO 2026, in corso di svolgimento in Slovenia, Lituania e Lettonia. Il gruppo A viene vinto dalla Francia: Les Bleus di Raphael Reynaud s’impongono 3-1 sulla Georgia e chiudono davanti alla Croazia. Che ribalta la Lettonia di Max Bellarte: sotto 0-1, i ragazzi di Marinovic ricalibrano l’incontro con Jurlina dello Sporting Sala Consilina, prima di prendere il largo nella ripresa con Peric e Mataja. Nel gruppo B, infine, la "deb" Armenia (già certa del primato) viene ripresa nel finale e pareggia 3-3 con Lituania; alle sue spalle l’Ucraina, che vola sul 4-0 prima di chiudere 5-3 contro la Cechia.