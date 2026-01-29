Futsal, L84 Torino: la prima della classe. "Sogno coppa, scudetto. E un modello sempre più sostenibile"

Dieci vittorie in 14 gare di regular season, due pareggi e altrettante sconfitte, entrambe in casa contro le campane Sporting Sala Consilina e Napoli. Miglior attacco con ben 62 gol, una media di quasi quattro reti e mezzo a partita . E ancora: difesa bunker, 32 reti al passivo, altro unicum (insieme alla differenza reti, +30) della L84 Torino, campione d’inverno della Serie A KINTO . Stessi punti della Meta Catania vero, ma con un piccolo particolare per niente trascurabile: il "doppiaggio" nello scontro diretto sull’isola, in un catino dove i bi-campioni d’Italia hanno costruito tutte le proprie fortune: prima di vincere 8-4 al PalaCatania, la L84 Torino è stata avanti 5-0 in un primo tempo cartina di tornasole del potenziale della squadra di Rios, un allenatore capace di sorprendere subito con il suo imprimatur al debutto in Italia, esaltando un roster ben costruito e assortito questa estate, per essere competitivi su tutti i fronti.

UNA SEGNALE PER TUTTI

“Essere campioni d’inverno non garantisce titoli, sportivamente è un trofeo-non trofeo, però ci dice cose importanti su come sta lavorando il gruppo: è un segnale”. Così il Bonaria-pensiero sulla prima parte di campionato dei verdeneri. Pur con i piedi ben saldi a terra, il numero uno dei torinesi si gode una prima parte di stagione dove Cuzzolino (top scorer della L84 con 11 gol) e soci hanno superperformato, mandando un messaggio chiaro a se stessi e alle pretendenti per lo scudetto e per quella Coppa Italia (ad Ancona dal 25 al 29 marzo) dove la L84 si presenterà come testa di serie numero uno, proprio in virtù del titolo platonico di campione d'inverno, meritatamente conquistato. “Il nostro allenatore è stato fondamentale - analizza Bonaria - bravo a impostare la squadra fin dall'inizio, tanto da far rendere ancor di più una rosa in gran parte confermata. Non vogliamo nasconderci e non siamo scaramantici: vogliamo vincere trofei in Italia e qualificarci alla Champions League. Coppa Italia e Scudetto sono due orizzonti che inseguiamo; la Coppa Divisione l'abbiamo già vinta, ma resta tanta fame. Per questo era importante creare un roster che avesse le giuste rotazioni e la giusta profondità, anche attraverso il mercato invernale”.

UN PROGETTO A TUTTO TONDO

Idee chiare in casa L84 Torino, dunque. Lorenzo Bonaria va oltre i risultati sportivi, allargando gli orizzonti: “Restiamo con l'obiettivo di essere un modello sostenibile - sottolinea il patron dei torinesi - dobbiamo essere in grado di competere a prescindere dai singoli e restare credibili con sponsor e partner: se non sei solido, sei solo una fiammata. Noi invece cerchiamo continuità. Siamo estremamente legati a Torino e al Piemonte; è sempre emozionante vedere persone arrivare da tutta la regione per le nostre partite”. Con una presenza social tanto imponente quanto quotidiana, che conta oltre 60mila follower, Bonaria non si accontenta di portare in alto il nome della città. “L'obiettivo è creare una sinergia con tutto il Nord-Ovest - conclude - per cercare valorizzazione e fare in modo di regalare dei bei ricordi a tutti i piemontesi”.