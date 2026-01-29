Futsal, EURO 2026: Armenia-Croazia, Francia-Ucraina, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio. I quarti sono serviti
Armenia-Croazia, Francia-Ucraina, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio: sono questi i quarti della tredicesima edizione della fase finale dell’Europeo di futsal, in corso di svolgimento in Slovenia, Lituania e Lettonia. Gli ultimi tre pass sono stati staccati da Spagna, Belgio e Italia. La Roja del "Mago" Velasco (vincitore di 6 scudetti in Italia con Torino, Prato e Luparense) chiude il Gruppo C a punteggio pieno, travolgendo 10-3 il Belgio; una sconfitta che, per i Diavoli Rossi, diventa però ininfluente grazie all’harakiri della Slovenia.
FINALE A SORPRESA
Ai padroni di casa bastava un pareggio contro la Bielorussia, ma alla nazionale di Tomislav Horvat non è servito neanche il vantaggio iniziale firmato da una vecchia conoscenza del futsal italiano, Jeremy Bukovec: Krykun e Kozel capovolgono il risultato, Bukovec si ripete, ma è ancora Kozel a siglare il 3-2 per i bielorussi. Vani gli assalti finali sloveni: il 5vs4 non funziona e il match termina 2-3, un risultato che favorisce soltanto il Belgio, premiato dalla classifica avulsa. La prima grande sorpresa di EURO 2026 è servita. In serata la ratifica di una competitiva Italia. Che soffre, va due volte sotto ma riprende sempre l'Ungheria, il 2-2 vale il secondo posto alle spalle del Portogallo, in virtù della migliore differenza reti (0) nei confronti dei magiari (-2).
UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI
GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1
GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANIA 2, CECHIA 1
GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 2-3, SPAGNA-BELGIO 10-3
Classifica: SPAGNA 9 punti, BELGIO, SLOVENIA e BIELORUSSIA 3
GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 3-2, ITALIA-UNGHERIA 2-2
Classifica: PORTOGALLO 9 punti, ITALIA e UNGHERIA 4, POLONIA 0
QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) FRANCIA-UCRAINA 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) SPAGNA-ITALIA 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) PORTOGALLO-BELGIO 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)
FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)
FOTO: UEFA