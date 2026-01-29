Futsal, EURO 2026: Armenia-Croazia, Francia-Ucraina, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio. I quarti sono serviti

Armenia-Croazia, Francia-Ucraina, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio: sono questi i quarti della tredicesima edizione della fase finale dell’Europeo di futsal, in corso di svolgimento in Slovenia, Lituania e Lettonia. Gli ultimi tre pass sono stati staccati da Spagna, Belgio e Italia. La Roja del "Mago" Velasco (vincitore di 6 scudetti in Italia con Torino, Prato e Luparense) chiude il Gruppo C a punteggio pieno, travolgendo 10-3 il Belgio; una sconfitta che, per i Diavoli Rossi, diventa però ininfluente grazie all’harakiri della Slovenia.