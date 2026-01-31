Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
Futsal, EURO 2026: la Francia regola l'Ucraina ai supplementari e va in semi. Finisce la favola Armenia: tris Croazia

Futsal, EURO 2026: la Francia regola l'Ucraina ai supplementari e va in semi. Finisce la favola Armenia: tris Croazia

Domenica terminano i quarti con Portogallo-Belgio, ma soprattutto Spagna-Italia: diretta alle 19.30 su RaiPlay
3 min
TagsCalcio a 5FutsalfutsalEURO

Ci sono voluti i supplementari per decidere la prima semifinalista di EURO 2026. La Francia la spunta 4-2 a Riga su una sempre ostica Ucraina, che risponde con Zhuk alla rete iniziale di Gueddoura: 1-1 nei tempi regolamentari. Poi sale in cattedra Mouhoudine, autore della decisiva tripletta (top scorer della kermesse continentale insieme al belga Rahou a quota 6 reti), il gol di Korsun serve di fatto solo per le statistiche, è 4-2. Termina ai quarti, invece, la favola Armenia: troppo esperta la Croazia. Che a Kaunas sbriga la partita in meno di un tempo: doppio Mataja e Vukmir griffano il tris della nazionale di Marinko Mavrovic.

ORA TOCCA ALL'ITALFUTSAL

Domenica si completano i quarti con Portogallo-Belgio, ma soprattutto con Spagna-Italia, in diretta alle 19.30 su RaiPlay.

UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI

GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1

GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANIA 2, CECHIA 1

GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 2-3, SPAGNA-BELGIO 10-3
Classifica: SPAGNA 9 punti, BELGIO, SLOVENIA e BIELORUSSIA 3

GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 3-2, ITALIA-UNGHERIA 2-2
Classifica: PORTOGALLO 9 punti, ITALIA e UNGHERIA, POLONIA 0

QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 0-3
Q2) FRANCIA-UCRAINA 4-2 d.t.s.
Q3) SPAGNA-ITALIA 01/02 ore 19.30 (Lubiana)
Q4) PORTOGALLO-BELGIO 01/02 ore 16 (Lubiana)

SEMIFINALI
S1) FRANCIA-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) CROAZIA-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)

FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)

FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)

FOTO: UEFA

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

