Futsal, EURO 2026: iberiche dominanti, Francia-Portogallo e Croazia-Spagna le semifinali
I quarti di finale di EURO 2026 si chiudono con Portogallo e Spagna dominanti. Le iberiche fanno capire le loro chiare ambizioni mostrando i muscoli, rispettivamente, a Belgio e Italia. A Lubiana dura solo un tempo il "semi-equilibrio" tra i bi-campioni d’Europa e i Diavoli Rossi: poi i lusitani di Braz prendono il largo e chiudono con un eloquente 8-2; Pany Varela (tripletta) è l'MVP del match.
TROPPA SPAGNA PER L'ITALIA
Anche nel secondo incontro dell’Arena Stožice c'è troppa Spagna per l’Italia: la Roja di Velasco domina il primo tempo, colpisce pali e traverse, segnando con Francisco Cortés e Antonio Pérez. Nella ripresa arrivano altre due reti delle Furie Rosse: Antonio Pérez si ripete, mentre un autogol di Motta decreta il definitivo 4-0. Saranno dunque Francia-Portogallo e Croazia-Spagna le semifinali di EURO 2026.
SPAGNA-ITALIA 4-0 (2-0 p.t.)
SPAGNA: Didac Plana, Adrián Rivera, Adolfo, Francisco Cortés, Mellado, Cecilio, Ricardo Mayor, Antonio Pérez, Raya, Pablo Ramirez, Rivillos, Gordillo, Novoa, Chemi. All. Velasco
ITALIA: Bellobuono, Rossetti, Motta, Calderolli, Musumeci, Podda, Pulvirenti, Fortini, Liberti, Merlim, Turmena, Barichello, Dalcin. All. Samperi
MARCATORI: 11'03'' p.t. Francisco Cortés (S), 19'09'' Antonio Pérez (S), 5'03'' s.t. Antonio Pérez (S), 15'58'' aut. Motta (S)
AMMONITI: Musumeci (I), Rossetti (I)
ARBITRI: Julien Lang (FRA), Victor Chaix (FRA), Viktor Bugenko (MDA), Grigori Ošomkov (EST) CRONO: Bogdan Hanceariuc (ROU)
UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI
GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1
GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANIA 2, CECHIA 1
GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 2-3, SPAGNA-BELGIO 10-3
Classifica: SPAGNA 9 punti, BELGIO, SLOVENIA e BIELORUSSIA 3
GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 3-2, ITALIA-UNGHERIA 2-2
Classifica: PORTOGALLO 9 punti, ITALIA e UNGHERIA 4, POLONIA 0
QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 0-3
Q2) FRANCIA-UCRAINA 4-2 d.t.s.
Q3) SPAGNA-ITALIA 4-0
Q4) PORTOGALLO-BELGIO 8-2
SEMIFINALI
S1) FRANCIA-PORTOGALLO 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) CROAZIA-SPAGNA 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)
FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)
FOTO: UEFA