Super accoglienza a Pesaro, baci e abbracci a Falconara: il Trophy Tour per la Champions di futsal parte alla grande
Tra entusiasmo e sorrisi, curiosità e un pizzico di orgoglio nostrano, è partito il Trophy Tour, una delle iniziative che scandiscono l'avvicinamento alla Final Four di Champions League, ospitata per la prima volta in Italia, a Pesaro, dall’8 al 10 maggio 2026. La coppa ha “sfilato” sabato scorso sulla tribuna del PalaMegaBox durante il match di campionato cadetto tra Italservice Pesaro ed Eta Beta, proseguendo il giorno successivo al PalaBadiali di Falconara in occasione dello Sky Match di Serie A Tesys tra Okasa e CMB, big match della quindicesima giornata del massimo campionato di futsal in rosa.
PROSSIME TAPPE
Il Trophy Tour Champions League 2026 riprenderà venerdì 6 febbraio: la coppa sarà esposta al PalaMonticelli durante la sfida tra Ascoli e Futsal Vire Geosistem (Serie C2), sabato 7 febbraio, invece, l'appuntamento è al Palasport di Corinaldo per l’incontro tra i padroni di casa e i Buldog Lucrezia, valido per il campionato di Serie A2. Di seguito il calendario completo del Trophy Tour:
TROPHY TOUR CHAMPIONS LEAGUE 2026
Sabato 31 gennaio: Italservice Pesaro-Eta Beta (Serie B Futsal), Palamegabox di Pesaro
Domenica 1 febbraio: Okasa Falconara-CMB (Serie A Femminile Futsal), PalaBadiali di Falconara
Venerdì 6 febbraio: Ascoli-Futsal Vire Geosistem (Serie C2 Futsal), PalaMonticelli di Ascoli Piceno
Sabato 7 febbraio: Corinaldo-Buldog Lucrezia (Serie A2 Futsal), Palasport di Corinaldo
Sabato 14 febbraio: Jesi-Grifoni (Serie A2 Futsal), PalaTriccoli di Jesi
Domenica 15 febbraio: Atletico Chiaravalle-Polisportiva 1980 (Serie B Femminile Futsal), Palasport di Chiaravalle
Venerdì 20 febbraio: Durantina Santa Cecilia-Corinaldo (Serie D Futsal), Palasport di Urbania
Sabato 21 febbraio: Cus Ancona-Audax 1970 (Serie B Futsal), PalaCus di Ancona
Domenica 22 febbraio: Victoria Libertas Pesaro-Dole Basket Rimini (Serie A2 Basket), Vitrifrigo Arena di Pesaro
Venerdì 27 febbraio: Futsal Cesena-Montegrappa (Serie A2 Élite Futsal), Mini Palazzetto di Cesena
Domenica 1 marzo: Union Picena-Casenuove (Serie D Futsal), PalaPrincipi di Potenza Picena