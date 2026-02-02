Super accoglienza a Pesaro, baci e abbracci a Falconara: il Trophy Tour per la Champions di futsal parte alla grande

Tra entusiasmo e sorrisi, curiosità e un pizzico di orgoglio nostrano, è partito il Trophy Tour, una delle iniziative che scandiscono l'avvicinamento alla Final Four di Champions League, ospitata per la prima volta in Italia, a Pesaro, dall’8 al 10 maggio 2026. La coppa ha “sfilato” sabato scorso sulla tribuna del PalaMegaBox durante il match di campionato cadetto tra Italservice Pesaro ed Eta Beta, proseguendo il giorno successivo al PalaBadiali di Falconara in occasione dello Sky Match di Serie A Tesys tra Okasa e CMB, big match della quindicesima giornata del massimo campionato di futsal in rosa.