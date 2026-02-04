Corriere dello Sport.it
Futsal, EURO 2026: da Lubiana a Lubiana, Portogallo-Spagna la finale

I bicampioni d'Europa ribaltano 4-1 la Francia, mentre la Roja di Velasco sconfigge 2-1 la Croazia. Domenica il super derby iberico
3 min
TagsCalcio a 5FutsalfutsalEURO

Come a Lubiana nell’Europeo 2018, sarà Portogallo-Spagna la finale della tredicesima edizione della kermesse continentale di futsal. Nella prima semi la Roja di Velasco supera 2-1 la Croazia, indirizzando l’incontro con le reti di Pablo Ramirez e Mellado; solo a 3’31” dal suono della sirena un’autorete di Rivillos rende più effervescente il finale di gara, ma il risultato non cambia.

RIBALTONE ISTANTANEO

Come contro l’Italia, il Portogallo va sotto con la Francia, ma ribalta il risultato in appena 1’07”, pareggiando con Diogo Santos e portandosi avanti con Tomas Paço; nella ripresa Les Bleus provano a ricalibrare l’incontro, ma da un assist visionario di tacco proprio di Tomas Paço, arriva il 3-1 di Erick. Raphael Reynaud ci prova con il 5vs4, l’unica conseguenza sostanziale è l’autogol di Gueddoura, che fissa il punteggio sul 4-1. Domenica il derby iberico che vale un’altra finale.

 

UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI

GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 2-2, FRANCIA-LETTONIA 5-0
LETTONIA-CROAZIA 1-4, GEORGIA-FRANCIA 1-3
Classifica: FRANCIA 7 punti, CROAZIA 5, LETTONIA 3, GEORGIA 1

GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 5-4, UCRAINA-LITUANIA 4-1
CECHIA-UCRAINA 3-5, LITUANIA-ARMENIA 3-3
Classifica: ARMENIA 7 punti, UCRAINA 6, LITUANIA 2, CECHIA 1

GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 0-2 , BELGIO-SLOVENIA 4-5
SLOVENIA-BIELORUSSIA 2-3, SPAGNA-BELGIO 10-3
Classifica: SPAGNA 9 punti, BELGIO, SLOVENIA e BIELORUSSIA 3

GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 1-5, POLONIA-ITALIA 0-4
PORTOGALLO-POLONIA 3-2, ITALIA-UNGHERIA 2-2
Classifica: PORTOGALLO 9 punti, ITALIA e UNGHERIA 4 punti, POLONIA 0

QUARTI DI FINALE
Q1) ARMENIA-CROAZIA 0-3
Q2) FRANCIA-UCRAINA 4-2 d.t.s.
Q3) SPAGNA-ITALIA 4-0
Q4) PORTOGALLO-BELGIO 8-2

SEMIFINALI
S1) FRANCIA-PORTOGALLO 1-4
S2) CROAZIA-SPAGNA 1-2

FINALE 3°/4° POSTO
FRANCIA-CROAZIA 07/02 ore 16 (Lubiana)

FINALE
PORTOGALLO-SPAGNA 07/02 ore 19.30 (Lubiana)

FOTO: UEFA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

