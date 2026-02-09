Un po’ anticipo, un po’ prove tecniche di Final Eight, tra due campane che potrebbero perfino incrociare i propri destini ai quarti della Coppa Italia, in programma ad Ancona dal 25 al 29 marzo. Sarà Napoli Futsal-Sporting Sala Consilina a riaprire la Serie A KINTO, al riposo per EURO 2026: una ha l’occasione di vendicare, sportivamente parlando, il pesante 4-0 patito nella gara di andata, per l’altra l'occasione di continuare a stupire.

CAPOLISTA, UN DUELLO A DISTANZA

Nella prima giornata di ritorno di regular season, le due capolista sono impegnate contro squadre a caccia di punti salvezza: i campioni d’inverno della L84 Torino sono attesi in terra trevigiana da un Came molto diverso a livello di competitività rispetto a un girone fa, mentre la Covei Meta Catania punta anche sul suo impianto talismano per sconfiggere il Global Work Capurso, una delle piacevoli sorprese della prima parte di regular season. Tra le mura amiche gioca anche la Feldi, a Eboli contro un CDM alla disperata ricerca di punti, un po’ come il nuovo Pirossigeno Cosenza di Daniel Ibañez, alle prese con la Roma 1927 nello Sky Match di Rende. Completano il turno Saviatesta Mantova-Ecocity Genzano e l’interessantissimo derby laziale di Pomezia tra Fortitudo e Active Network. Riposa il Sandro Abate. Tutte le gare saranno in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Pirossigeno Cosenza-Roma 1927 sarà trasmessa anche su Sky Sport.