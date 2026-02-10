Futsal, Serie A KINTO: la forza delle big. L84 Torino, Meta Catania e Feldi Eboli dominanti

La Serie A KINTO riparte dopo la sosta per EURO 2026 con le vittorie "extra-large" delle prime della classe. La L84 Torino è dominante al PalaCicogna: s’impone 4-1 contro la Came e si gode un Julio De Oliveira subito a segno in verdenero. La Covei Meta Catania va addirittura in doppia cifra tra le mura amiche: hat-trick di Turmena nell’eloquente 11-2 ai danni del Global Work Capurso. La Feldi Eboli si riprende il terzo posto (da sola), dopo il derby trionfale del Napoli Futsal (5-0) con lo Sporting Sala Consilina nell'anticipo: doppio Calderolli, gol all’esordio per il rientrante Braga, finisce 7-1 contro il CDM Futsal. La Roma 1927 fa suo lo Sky Match di Rende ribaltando il 2-0 del Pirossigeno Cosenza a firma Arrieta: un "Robocop" Fortino in grande spolvero e Avellino mvp trascinano i capitolini, una ripresa a senso unico si chiude con un netto 6-2.