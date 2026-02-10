Corriere dello Sport.it
Futsal, Serie A KINTO: la forza delle big. L84 Torino, Meta Catania e Feldi Eboli dominanti

La Roma 1927 ribalta il Pirossigeno Cosenza, derby laziale all'Active Network Viterbo. Cade Genzano a Mantova
2 min
TagsCalcio a 5Futsal

La Serie A KINTO riparte dopo la sosta per EURO 2026 con le vittorie "extra-large" delle prime della classe. La L84 Torino è dominante al PalaCicogna: s’impone 4-1 contro la Came e si gode un Julio De Oliveira subito a segno in verdenero. La Covei Meta Catania va addirittura in doppia cifra tra le mura amiche: hat-trick di Turmena nell’eloquente 11-2 ai danni del Global Work Capurso. La Feldi Eboli si riprende il terzo posto (da sola), dopo il derby trionfale del Napoli Futsal (5-0) con lo Sporting Sala Consilina nell'anticipo: doppio Calderolli, gol all’esordio per il rientrante Braga, finisce 7-1 contro il CDM Futsal. La Roma 1927 fa suo lo Sky Match di Rende ribaltando il 2-0 del Pirossigeno Cosenza a firma Arrieta: un "Robocop" Fortino in grande spolvero e Avellino mvp trascinano i capitolini, una ripresa a senso unico si chiude con un netto 6-2.

BLITZ ED EXPLOIT

Negli altri incontri, un ottimo Active Network passa 6-5 a Pomezia aggiudicandosi il derby contro la Fortitudo (e la sfida tra i due cari amici Ceppi e Monsignori) agganciando addirittura il settimo posto. La sorpresa di giornata arriva, infatti, dal Palasguaitzer: un grande Saviatesta Mantova supera 4-3 l’Ecocity Genzano, la cui rete di Micheletto arriva troppo tardi per pensare di strappare almeno un punto in terra virgiliana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

