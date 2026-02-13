Futsal, Serie A KINTO: riposa la L84 Torino, Sky Match a Genzano, occasione Meta Catania.

A marce elevate e col turbo inserito. La Serie A KINTO post EURO 2026 è ripartita nel segno delle big, ma anche attraverso un concentrato elevato di giornate - tre per l’esattezza - racchiuse in una decina di giorni. Il secondo turno di ritorno è caratterizzato da sei Friday Night e una sfida in programma di sabato pomeriggio.

IL CLOU AL PALACESARONI DI GENZANO

La L84 Torino campione d’inverno riposa: un’occasione d'oro per la Covei Meta Catania Bricocity di balzare al comando in solitaria, non prima però di aver sconfitto nello Sky Match del PalaCesaroni un Ecocity Genzano in difficoltà sì, ma pur sempre competitivo. Tanta curiosità e attenzione per Roma 1927-Feldi Eboli, a Ladispoli, sfida tra squadre che hanno ricominciato di buzzo buono la regular season e già proiettate verso la "Final Eight" della prossima Coppa Italia.

DERBY TRA LUPI

Il Napoli Futsal ha la ghiotta opportunità di continuare a scalare la classifica, ma prima bisogna battere il Global Work Capurso, una delle piacevoli sorprese della prima parte di regular season. Sporting Sala Consilina e Fortitudo Pomezia sono accomunate dalla voglia di riscatto; nella diciassettesima giornata di campionato torna in campo anche il Sandro Abate, al PalaDelMauro, nel “derby” tra Lupi, contro un Pirossigeno Cosenza affamato di punti. In coda c’è CDM Futsal-Saviatesta Mantova: uno scontro diretto dal sapore di ultima spiaggia per i liguri, mentre i virgiliani cercano un seguito all’exploit contro l’Ecocity Genzano. Sabato a Orte, infine, si chiude il turno (prima di un altro infrasettimanale) con Active Network-Came Treviso: una cerca conferme, l’altra un riscatto obbligato. Tutte le sfide della seconda giornata di ritorno saranno in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Ecocity Genzano-Covei Meta Catania Bricocity anche su Sky Sport.