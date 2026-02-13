Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Futsal, Serie A KINTO: ribaltone a Genzano, Meta Catania in testa da sola. Feldi Eboli e Napoli dominanti

Riscatto Sporting Sala Consilina negli anticipi della seconda giornata di ritorno. Bis Mantova, colpo Cosenza
3 min
TagsCalcio a 5Futsal

In vetta da sola. La Covei Meta Catania Bricocity capitalizza al massimo l’opportunità data dalla sosta forzata della L84 Torino e passa a Genzano, ribaltando l’Ecocity non prima di aver sudato le proverbiali sette camicie. L’ex Brunelli spaventa due volte i bi-campioni d’Italia, che però escono fuori nella ripresa e cambiano volto all’incontro in soli 6': dal -1 dell’intervallo si passa al +2 grazie a un parziale di 3-0 firmato dagli azzurri Musumeci, Pulvirenti e Turmena. Micheletto riapre l’incontro nel finale, ma la rimonta genzanese resta incompleta, finisce 3-4.

CAMPANE ON FIRE

Due indizi non faranno una prova, ma Feldi Eboli e Napoli Futsal sono letteralmente on fire in questo girone di ritorno. Le Volpi di Antonelli sbancano Ladispoli travolgendo una Roma 1927 a cui pesa enormemente l’assenza dell’infortunato Sarmiento. Echavarria sigla una doppietta prima di essere espulso; termina con un eloquente 6-1. Secondo clean sheet di fila e altro largo successo per gli azzurri di Ciccio Angelini, corsari a Mola. Grazie alla "cooperativa del gol" formata da Perugino, Chino, Canabarro e Grasso, arriva un netto 4-0 ai danni del Global Work Capurso. Negli altri incontri si riscatta il Sala Consilina, dominante contro la Fortitudo Pomezia: a San Rufo è un pokerissimo aperto da Delmestre e chiuso da Italo Aurelio Rossetti.

SAVIATESTA E PIROSSIGENO, SONO PUNTI PESANTI

In ottica salvezza, pesantissimo il secondo successo consecutivo del Saviatesta Mantova, conquistato a Campo Ligure contro una diretta concorrente: finisce 3-2 contro il CDM Futsal. Tre puntoni anche per il Pirossigeno Cosenza, che la spunta 4-2 ad Avellino: finale palpitante, il 5vs4 di Basile non porta al pareggio, così Vavà che chiude i giochi a soli 8" dal termine. La diciassettesima giornata di Serie A KINTO si chiuderà sabato: alle ore 15:00 è previsto il match Active Network-Came Treviso, in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

