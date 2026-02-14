Futsal, Serie A KINTO: come corre l'Active Viterbo! Batte anche il Came Treviso e stacca Genzano in classifica

Due partite, sei punti. È così che ha virato l’Active Network dopo il giro di boa: la squadra di Monsignori si conferma compagine da playoff, piegando 7-5 il Came Treviso nell’ultimo incontro della diciassettesima giornata di Serie A KINTO. A rivelarsi decisiva è la prima frazione, chiusa dai viterbesi sul punteggio di 4-1. Nella ripresa, i biancazzurri - trascinati da un ispirato Luizinho - tentano una rimonta che viene però stoppata da Mati Block e Caio Ainsa.