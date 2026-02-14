Futsal, Serie A KINTO: come corre l'Active Viterbo! Batte anche il Came Treviso e stacca Genzano in classifica
Due partite, sei punti. È così che ha virato l’Active Network dopo il giro di boa: la squadra di Monsignori si conferma compagine da playoff, piegando 7-5 il Came Treviso nell’ultimo incontro della diciassettesima giornata di Serie A KINTO. A rivelarsi decisiva è la prima frazione, chiusa dai viterbesi sul punteggio di 4-1. Nella ripresa, i biancazzurri - trascinati da un ispirato Luizinho - tentano una rimonta che viene però stoppata da Mati Block e Caio Ainsa.
UNA RIMONTA NON COMPLETATA
A nulla servono Japa Vieira e Bissoni, nemmeno il 5vs4 reiterato di Sylvio Rocha, con Antoniazzi schierato come portiere di movimento, a 17” dal suono della sirena, Cesaroni approfitta di un errore di Luizinho e realizza a porta vuota il definitivo 7-5. Con questo bis nel girone di ritorno, l’Active stacca l’Ecocity Genzano in classifica e sale al settimo posto in solitaria; il Came Treviso resta terzultimo. Poco tempo per riposare: martedì si torna già in campo per un nuovo turno infrasettimanale.