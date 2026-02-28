Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania cinque stelle. L84 Torino di misura. Tris Napoli alla Roma 1927

Quindici punti in cinque partite. È il percorso netto di una Covei Meta Catania che ha letteralmente cambiato passo in questo girone di ritorno di regular season . Tutt’altro che scontato, però, il blitz di Avellino (inversione di campo) contro un Sandro Abate che rende la vita complessa ai bi-campioni d’Italia. Primo tempo da spot per il futsal, con un’emozionante altalena di gol ed emozioni, con otto reti equamente divise. Il match si decide nella ripresa, nello spazio di 13”: tanto intercorre tra la rete di un ottimo Podda e quella di Pulvirenti. Gli etnei alla fine s’impongono 6-4.

TERNO SECCO SULLA RUOTA DI NAPOLI

Negli altri anticipi della ventesima giornata di Serie A KINTO, la L84 Torino sfrutta al massimo il proprio palazzetto e, anche, la sosta forzata della Feldi Eboli. Ma che fatica piegare un gagliardo Global Work Capurso, subito avanti 2-0: i verdeneri di Rios rimontano e passano a condurre, ma vengono ripresi nella ripresa; è del Brocador De Oliveira il gol che decreta un complicatissimo 4-3. Tris e clean sheet, invece, per un Napoli Futsal in forte ascesa. La squadra di Ciccio Angelini sblocca lo Sky Match con Bortoletto nel primo tempo; Guilhermão e Grasso lo chiudono anticipatamente, portando gli azzurri al terzo posto. Pari pirotecnico, infine, a Mantova: il Pirossigeno Cosenza vola sul 2-0 ma viene rimontato e sorpassato; sembra fatta per il Saviatesta, ma 31” dal suono della sirena Marcelinho fissa il punteggio sul definitivo 3-3.

SI CHIUDE LA VENTESIMA GIORNATA

Sabato il resto della quinta di ritorno: alle ore 15 si parte con Active Network-Sporting Sala Consilina, alle 17:30 c’è Came Treviso-Ecocity Genzano, per chiudersi con Fortitudo Pomezia-CDM Futsal (ore 18); tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.