lunedì 2 marzo 2026
Futsal, Serie A KINTO: il Sala Consilina ferma la corsa sfrenata dell'Active Network Viterbo

Came Treviso e Fortitudo Pomezia, tre punti super preziosi in ottica salvezza: battute Genzano e CDM
1 min
Ci è voluto un grande Sporting Sala per fermare la corsa sfrenata di un Active sempre vincente nel girone di ritorno di Serie A KINTO, con una striscia vincente di tre successi (sosta esclusa) e quattro risultati utili di fila. I Draghi di Conde passano 9-4 a Orte, grazie a un super primo tempo (concluso sul 4-1) e un Arillo mattatore del match con una pesantissima tripletta.

CASA DOLCE CASA

Negli altri incontri odierni successi di platino per Came Treviso e Fortitudo Pomezia. I biancazzurri piegano 3-2 un Ecocity Genzano a cui non basta un ottimo Micheletto, decisivi Antoniazzi, Donin e Japa Vieira. I pometini di David Ceppi s’impongono 4-1 sul fanalino di coda CDM.

RISULTATI COMPLETI, CLASSIFICA, PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

