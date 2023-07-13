Futsal, Roma 1927: cresce l'autostima. "I giovani il nostro vanto. Avanti così"

Centrare gli obiettivi prefissati, dovendo superare irti ostacoli per niente semplici, fa crescere l’autostima. Alla Roma 1927 ne sanno qualcosa. Un roster rinnovato questa estate, il problema palazzetto nato sin da subito, un calendario tutto in salita con quattro scontri diretti per la Final Eight nelle prime cinque giornate di regular season: eppure la squadra di Fabrizio Reali è proprio lì che ha costruito la sua qualificazione alla quarantesima edizione della prossima Coppa Italia di futsal, in programma dal 25 al 29 marzo ad Ancona: tre scontri diretti vinti, uno addirittura in casa dei bi-campioni d’Italia della Came Meta Catania , hanno gettato le basi per essere all’altezza della situazione. E il primo obiettivo è stato centrato. Tra mille difficoltà.

GLI OSTACOLI DEL CUORE

“Il bilancio della stagione fino ad oggi è complicato farlo, in quanto credo che questa sia influenzata dalla mancanza di una struttura”. Tanti gli ostacoli del cuore giallorosso: oltre al pesantissimo infortunio di Sarmiento, uno dei migliori portieri del campionato se non il più performante, ad Andrea Verde sta pesando non poco il problema palazzetto. “Ciò che si è verificato con la chiusura al pubblico del PalaOlgiata, senza il supporto delle Istituzioni che, come sempre, penalizzano gli sport minori, e del Comune di Roma, ci ha messo in grandissima difficoltà – tuona il presidente della Roma 1927 – lasciando l’unica squadra di Roma, nonché squadra ufficiale della AS Roma, senza una casa”.

UN VANTO GIALLOROSSO

Le buone notizie, a rinfrancare il numero uno giallorosso, arrivano dal campo. “I risultati sportivi, incentrati su una gestione dei giovani che ci porta a puntare sul futuro e sulla sostenibilità, sono il nostro vanto – continua Andrea Verde – abbiamo visto nell’ultima partita di campionato che la squadra è scesa in campo con tantissimi giovani e per lunghi tratti con quattro ragazzi dell’Under 19, al cospetto di una delle realtà più importanti e forti d’Italia. Un ringraziamento particolare va a mister Reali che li sta facendo giocare e valorizzando, accettando questa politica, e va ai big che abbiamo, su tutti Fortino, Avellino e Sarmiento che stanno insegnando a questi ragazzi cosa sia il futsal”.

AVANTI TUTTA

La Roma 1927 si sta preparando alla Final Eight con quella forte autostima che ha permesso di superare i tanti crucci stagionali, e l’entusiasmo di chi sta facendo le cose per bene. “In Coppa Italia sappiamo che sarà molto difficile viste le partite ad elevatissima intensità; noi, come stiamo già facendo in campionato – conclude Verde – porteremo l’esperienza dei senior unita ai giovani in cui crediamo molto, un binomio che speriamo ci faccia raccogliere tante soddisfazioni”.