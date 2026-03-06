Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania, L84 Torino e Napoli in trasferta. Roma-Pomezia, derby a Rieti

Prima contro penultima. Trentadue punti di differenza e due precedenti (tra campionato e Coppa della Divisione) che hanno sempre confermato i pronostici della vigilia. La Covei Meta Catania, inoltre, è reduce da sette successi consecutivi, di cui cinque ottenuti di fila in campionato. Eppure, i bi-campioni d’Italia sono i primi a sapere che la trasferta calabrese contro il pericolante Pirossigeno Cosenza nasconde diverse insidie: pesa la stanchezza figlia di un tour de force dispendioso nell’era post EURO 2026, ma bisogna mettere in preventivo anche la fame di punti di un avversario che immaginava sì ben altra stagione, ma che non ha alcuna intenzione di abbandonare il gotha del futsal nostrano. Insomma, meglio tenere gli occhi ben aperti.