Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania, L84 Torino e Napoli in trasferta. Roma-Pomezia, derby a Rieti
Prima contro penultima. Trentadue punti di differenza e due precedenti (tra campionato e Coppa della Divisione) che hanno sempre confermato i pronostici della vigilia. La Covei Meta Catania, inoltre, è reduce da sette successi consecutivi, di cui cinque ottenuti di fila in campionato. Eppure, i bi-campioni d’Italia sono i primi a sapere che la trasferta calabrese contro il pericolante Pirossigeno Cosenza nasconde diverse insidie: pesa la stanchezza figlia di un tour de force dispendioso nell’era post EURO 2026, ma bisogna mettere in preventivo anche la fame di punti di un avversario che immaginava sì ben altra stagione, ma che non ha alcuna intenzione di abbandonare il gotha del futsal nostrano. Insomma, meglio tenere gli occhi ben aperti.
INCROCI PERICOLOSI
Le prime inseguitrici di una capolista in fuga sono impegnate in trasferta nella ventunesima giornata di regular season. La L84 Torino vola a Genzano con il chiaro intento di riscattare il tonfo in Coppa della Divisione subito per mano del Cornedo (squadra di A2). Il Napoli affronta il complicato derby di Avellino contro un Sandro Abate sempre difficile da domare. Torna in campo la Feldi Eboli, ma in casa, impegnata contro un Saviatesta Mantova deciso a restare fuori dalla zona playout. Riposa lo Sporting Sala Consilina, così la Roma 1927 ha l'occasione di accorciare sulla quinta posizione e tenere contemporaneamente a distanza l’Active Network - di scena a Mola nello Sky Match contro il Global Work Capurso) - ma solo a patto di battere la Fortitudo Pomezia in uno dei due derby di giornata. In coda spicca CDM Futsal-Came Treviso: per i liguri è una delle ultime chiamate per rientrare nella corsa salvezza, mentre per i biancazzurri di Sylvio Rocha vincere resta un imperativo categorico. Tutte le gare della 21esima giornata in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Global Work Capurso-Active lo Sky Match.