Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania ripresa nel finale. Ma pareggia anche la L84 Torino

Dopo sette successi (5 in campionato e due in Coppa della Divisione) di fila nell’era post EURO 2026, la Covei Meta Catania rallenta la sua corsa. I bi-campioni d’Italia rimontano il doppio svantaggio e sembrano ribaltare completamente un ottimo Pirossigeno Cosenza, ma il parziale di 3-0 non basta: un eurogol di Arrieta a 23” dal suono della sirena sancisce il sorprendente 3-3. Rallentamento a parte, la capolista etnea non perde il suo vantaggio su una L84 Torino che pareggia con lo stesso risultato a Genzano grazie a un gol allo scadere di Josiko, dopo che l’Ecocity era riuscito a segnare, con Barichello, il momentaneo 3-2 a un minuto dal termine.