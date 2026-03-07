Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania ripresa nel finale. Ma pareggia anche la L84 Torino
Dopo sette successi (5 in campionato e due in Coppa della Divisione) di fila nell’era post EURO 2026, la Covei Meta Catania rallenta la sua corsa. I bi-campioni d’Italia rimontano il doppio svantaggio e sembrano ribaltare completamente un ottimo Pirossigeno Cosenza, ma il parziale di 3-0 non basta: un eurogol di Arrieta a 23” dal suono della sirena sancisce il sorprendente 3-3. Rallentamento a parte, la capolista etnea non perde il suo vantaggio su una L84 Torino che pareggia con lo stesso risultato a Genzano grazie a un gol allo scadere di Josiko, dopo che l’Ecocity era riuscito a segnare, con Barichello, il momentaneo 3-2 a un minuto dal termine.
VITTORIE PESANTI
La ventunesima giornata, sesta di ritorno, di regular season della Serie A KINTO sorride alla Feldi Eboli, che torna in campo e doppia (6-3) il pericolante Saviatesta Mantova. Friday Night favorevoli Roma 1927, Global Work Capurso e Came Treviso. I giallorossi tornano al successo imponendosi a Rieti nel derby laziale con la Fortitudo Pomezia; decisivo l’uno-due nella ripresa firmato da Miquel e Fortino prima dello sfortunato autogol di Matteus, che nei secondi finali fissa il punteggio sul definitivo 5-2.
LA SORPRESA DI GIORNATA
La neopromossa pugliese sorprende 3-2 un Active che si sveglia troppo tardi nello Sky Match di Mola di Bari, vittoria pesante anche per i trevigiani di Sylvio Rocha. Che passano 2-1 a Campo Ligure nella sfida salvezza contro il CDM Futsal. Sabato si chiude la giornata con il derby di Avellino tra Sandro Abate e Napoli: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.