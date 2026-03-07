Futsal, Serie A KINTO: galeotto il derby Avellino, Napoli sorpreso dal Sandro Abate

La ventunesima giornata, sesta di ritorno, di Serie A KINTO si è rivelata più complessa del previsto per le big. Pari per Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, il Napoli Futsal cade per la prima volta nell’era post EURO 2026 nel galeotto derby di Avellino. Gara pazza al PalaDelMauro: il Sandro Abate chiude il primo tempo sul 3-0 e con l’ex Galletto (doppietta) vola 5-2 nella ripresa. Guilhe, Borruto e Bolo rimontano lo svantaggio, ma Everton e Alex firmano lo strappo decisivo: finisce 7-5.