Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: galeotto il derby Avellino, Napoli sorpreso dal Sandro Abate

Futsal, Serie A KINTO: galeotto il derby Avellino, Napoli sorpreso dal Sandro Abate

Primo stop per gli Azzurri di Ciccio Angelini nell'era post EURO 2026: doppio Galletto e pirotecnico 7-5
1 min
TagsCalcio a 5Futsal

La ventunesima giornata, sesta di ritorno, di Serie A KINTO si è rivelata più complessa del previsto per le big. Pari per Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, il Napoli Futsal cade per la prima volta nell’era post EURO 2026 nel galeotto derby di Avellino. Gara pazza al PalaDelMauro: il Sandro Abate chiude il primo tempo sul 3-0 e con l’ex Galletto (doppietta) vola 5-2 nella ripresa. Guilhe, Borruto e Bolo rimontano lo svantaggio, ma Everton e Alex firmano lo strappo decisivo: finisce 7-5.

TURNO PRO FELDI EBOLI

Successo importante per il Sandro Abate che aggancia l’Ecocity Genzano all’ottavo posto. Gli azzurri, invece, restano al quarto posto: alla fine è stato un turno pro Feldi Eboli (terza al termine della sesta di ritorno), l’unica delle prime quattro ad aver vinto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS