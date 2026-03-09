Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania-Feldi Eboli infiamma il turno infrasettimanale
C’è un po’ di tutto nel turno infrasettimanale della Serie A KINTO, giunta alla ventiduesima giornata di regular season, settima di ritorno. C’è il match clou del PalaCatania, dove va in scena il remake della scorsa Supercoppa: pareggiando in terra cosentina, la Covei Meta Catania ha appena interrotto una striscia di sette successi consecutivi tra campionato e Coppa della Divisione; le Volpi di Antonelli, invece, sono ripartite con un convincente 5-3 al Saviatesta Mantova dopo la sosta forzata.
INCROCIO PERICOLOSO AL PALACICOGNA
C’è il derby laziale del tardo pomeriggio che apre il turno infrasettimanale: Active Network a caccia di riscatto dopo lo scivolone di Mola, ma l’Ecocity Genzano non può fare sconti, visto l'aggancio subito dal Sandro Abate all’ottavo posto nell’ultimo turno. L84 Torino, Napoli Futsal e Sporting Sala Consilina puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare il miglior piazzamento in vista della post-season, CDM Futsal, Pirossigeno Cosenza e Global Work Capurso permettendo. Incrocio pericoloso al PalaCicogna: una Roma 1927 dall’andamento lento senza Sarmiento fa visita a un Came Treviso rinvigorito dal blitz di Campo Ligure, a cui servono però ulteriori punti-salvezza. Già, i punti. Preziosissimi quelli in palio a Pomezia: la “nuova” Fortitudo di Stefano Esposito (tornato in panchina dopo l’esonero di Ceppi) cerca un successo scaccia-crisi, mentre il Sandro Abate cerca continuità dopo l’exploit nel derby contro il Napoli. Tutte le gare della settima giornata di ritorno saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Came Treviso-Roma 1927 lo Sky Match.
LA SITUAZIONE E IL PROGRAMMA COMPLETO