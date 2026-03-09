Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania-Feldi Eboli infiamma il turno infrasettimanale

C’è un po’ di tutto nel turno infrasettimanale della Serie A KINTO, giunta alla ventiduesima giornata di regular season, settima di ritorno. C’è il match clou del PalaCatania, dove va in scena il remake della scorsa Supercoppa: pareggiando in terra cosentina, la Covei Meta Catania ha appena interrotto una striscia di sette successi consecutivi tra campionato e Coppa della Divisione; le Volpi di Antonelli, invece, sono ripartite con un convincente 5-3 al Saviatesta Mantova dopo la sosta forzata.