MATCH CLOU SU SKY SPORT

La Covei Meta Catania Bricocity è chiamata al riscatto dopo la battuta d’arresto contro la "bestia nera" Feldi Eboli, Saviatesta Mantova permettendo. Il match di cartello è però quello del PalaSele, dove proprio la Feldi e il Napoli - in un ottimo momento di forma e prossime avversarie proprio nei quarti di finale di coppa - si affrontano in un derby d’altissima quota. La L84 Torino, di scena al PalaMalfatti di Rieti, cerca conferme contro la Roma 1927, rinvigorita da sei punti conquistati nelle ultime due uscite.

CROCEVIA PLAYOFF SCUDETTO

Da attenzionare particolarmente Ecocity Genzano-Sporting Sala Consilina: sfida tra finaliste di Coppa Italia, entrambe anche nel pieno della corsa playoff scudetto. Una post-season a cui ambisce pure il Sandro Abate, sebbene il Came Treviso non possa concedere sconti agli avellinesi. Vincere è invece l’imperativo categorico per l’Active Network contro il fanalino di coda CDM, mentre Pirossigeno Cosenza-Fortitudo Pomezia rappresenta uno scontro quasi decisivo per la bagarre salvezza. Tutte le gare dell'ottava giornata di ritorno sono in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; il "derbone" di Eboli sarà lo Sky Match.

