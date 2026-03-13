Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: Feldi-Napoli alle prove generali per i quarti di coppa. Meta Catania a Mantova

Futsal, Serie A KINTO: Feldi-Napoli alle prove generali per i quarti di coppa. Meta Catania a Mantova

Pirossigeno Cosenza-Fortitudo Pomezia snodo salvezza. Sette Friday Night nella 23esima giornata di regular season
2 min

Vite parallele. Da un lato le otto qualificate per la Final Eight (25-29 marzo), che ora conoscono il proprio cammino ma devono forzatamente rimandare il pensiero alla Coppa Italia; dall’altro, il resto dei top team, tutti impegnati nella 23esima giornata in un turno interamente concentrato di venerdì. Sette Friday Night con il solo Global Work Capurso, in sosta forzata, a osservare una classifica destinata a mutare, visto l’equilibrio regnante in Serie A KINTO.

MATCH CLOU SU SKY SPORT

 La Covei Meta Catania Bricocity è chiamata al riscatto dopo la battuta d’arresto contro la "bestia nera" Feldi Eboli, Saviatesta Mantova permettendo. Il match di cartello è però quello del PalaSele, dove proprio la Feldi e il Napoli - in un ottimo momento di forma e prossime avversarie proprio nei quarti di finale di coppa - si affrontano in un derby d’altissima quota. La L84 Torino, di scena al PalaMalfatti di Rieti, cerca conferme contro la Roma 1927, rinvigorita da sei punti conquistati nelle ultime due uscite.

CROCEVIA PLAYOFF SCUDETTO

Da attenzionare particolarmente Ecocity Genzano-Sporting Sala Consilina: sfida tra finaliste di Coppa Italia, entrambe anche nel pieno della corsa playoff scudetto. Una post-season a cui ambisce pure il Sandro Abate, sebbene il Came Treviso non possa concedere sconti agli avellinesi. Vincere è invece l’imperativo categorico per l’Active Network contro il fanalino di coda CDM, mentre Pirossigeno Cosenza-Fortitudo Pomezia rappresenta uno scontro quasi decisivo per la bagarre salvezza. Tutte le gare dell'ottava giornata di ritorno sono in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; il "derbone" di Eboli sarà lo Sky Match.

IL PROGRAMMA GARE COMPLETO

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS