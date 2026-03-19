Futsal, Serie A KINTO: riposa la capolista Covei Meta Catania. Chi ne approfitta?

Per quanto imminente e piacevolmente "stressante", la 40esima edizione della Coppa Italia di Serie A deve ancora essere messa da parte dalle magnifiche otto di Ancona. Due di loro apriranno la 24esima giornata, nona di ritorno di Serie A KINTO , nell’insolito anticipo di giovedì. L84 Torino-Sandro Abate: una in calo rispetto alla prima parte di stagione ma nella quale i torinesi hanno chiuso da campioni d’inverno, l’altra discontinua ma sempre temibile.

UN'OCCASIONE DA SFRUTTARE

Il riposo della lanciata capolista Covei Meta Catania è un’occasione per ridurre il gap dalla prima della classe, in primis per la Feldi Eboli, in gran forma, ma attesa dalla pericolosa trasferta di Pomezia contro una Fortitudo in piena bagarre per evitare la retrocessione. Opportunità anche per il Napoli che, sebbene a 10 punti dalla vetta, può quantomeno blindare uno dei primi quattro posti di regular season, non prima di aver sconfitto il pericolante Saviatesta Mantova. Negli altri incontri la Roma 1927, uscita con l’onore delle armi nella semifinale di Coppa della Divisione contro la Meta Catania, fa visita a un Active che invece si giocherà l’ambito trofeo proprio con i bi-campioni d’Italia in carica.

CORSA AI PLAYOFF SCUDETTO

A Sporting Sala Consilina ed Ecocity Genzano servono i tre punti per i playoff scudetto, ma il CDM è reduce da un successo che ha riacceso la fiammella di speranza e il Global Work Capurso ha soltanto due punti di vantaggio sulla zona playout. Last but not least, Came Treviso-Pirossigeno Cosenza, un autentico scontro salvezza dove i tre punti valgono doppio. Tutte le gare della 24esima giornata saranno in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Napoli-Saviatesta Mantova sarà invece trasmessa su Sky Sport.

IL PROGRAMMA GARE

GLI ARBITRI DELLA 24ESIMA GIORNATA