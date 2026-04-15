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Serie A KINTO, l'Ecocity torna a correre: battuto il CDM nell'anticipo di Genzano

Serie A KINTO, l'Ecocity torna a correre: battuto il CDM nell'anticipo di Genzano

Barra, Brunelli, Barichello e Taborda firmano il 4-2 nella sfida che apre la 26esima giornata di regular season
1 min
TagsCalcio a 5Futsal

La 26esima giornata della Serie A KINTO comincia con il successo dell’Ecocity Genzano. I castellani di Di Fazio battono 4-2 il già retrocesso CDM Futsal, conquistando tre punti importantissimi in ottica playoff. Al PalaCesaroni, l’Ecocity va al riposo sul 3-0 grazie alle reti di Barra, Brunelli e Barichello. Nella ripresa i biancazzurri di De Jesus rispondono con Ortisi e Barbis, c’è match fino a 2’ dal termine, quando Taborda sigla il definitivo 4-2.

TRE PUNTI D'ORO

In classifica i genzanesi sono momentanei settimi da soli. Venerdì quattro incontri: tra cui lo SKY big Match del PalaMaggiore tra L84 Torino e Feldi Eboli, remake della scorsa semi di Coppa Italia, il turno si chiude di sabato con Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania Bricocity e Active Network-Pirossigeno Cosenza.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

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