Serie A KINTO, Meta Catania: stop a Pomezia con la Fortitudo, di nuovo una coppia al vertice
Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a fine girone di andata, quando il titolo platonico di campione d’inverno fu appannaggio della L84 Torino, grazie allo scontro diretto vinto contro la Covei Meta Catania. Già, i bi-campioni d’Italia pagano le fatiche dei due trofei messi in bacheca in 17 giorni (Coppa Italia e Coppa della Divisione), non rispondono al successo dei neroverdi di Rios nella 26esima giornata di campionato, cadono 5-1 a Pomezia contro la Fortitudo restando a pari punti in classifica con Cuzzolino e compagni. Così si riforma la coppia al vertice della Serie A KINTO quando mancano quattro turni al termine della regular season. Sei punti nelle ultime due uscite per i pometini, più che mai in corsa nella bagarre salvezza.
TRE PUNTI DI PLATINO PER LA SALVEZZA
Pina e Amans spingono l’Active nello scontro diretto di Orte con il Pirossigeno Cosenza. Ma è nella ripresa che i viterbesi costruiscono una vittoria di platino in ottica salvezza. La squadra di Monsignori ha il merito di rispondere subito alle reti di Arrieta (prima) e un ottimo Adornato (poi), prima di prendere il largo sul rivedibile 5vs4 dei Lupi. Il calo dell’Active sull’8-2 non cambia affatto la sostanza, finisce con un eloquente 8-4.
SERIE A KINTO – 26ª GIORNATA
SABATO 18 APRILE – ORE 18
FORTITUDO POMEZIA-COVEI META CATANIA BRICOCITY 5-1
ACTIVE NETWORK-PIROSSIGENO COSENZA 8-4
RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO