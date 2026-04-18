Serie A KINTO, Meta Catania: stop a Pomezia con la Fortitudo, di nuovo una coppia al vertice

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a fine girone di andata, quando il titolo platonico di campione d’inverno fu appannaggio della L84 Torino, grazie allo scontro diretto vinto contro la Covei Meta Catania. Già, i bi-campioni d’Italia pagano le fatiche dei due trofei messi in bacheca in 17 giorni (Coppa Italia e Coppa della Divisione), non rispondono al successo dei neroverdi di Rios nella 26esima giornata di campionato, cadono 5-1 a Pomezia contro la Fortitudo restando a pari punti in classifica con Cuzzolino e compagni. Così si riforma la coppia al vertice della Serie A KINTO quando mancano quattro turni al termine della regular season. Sei punti nelle ultime due uscite per i pometini, più che mai in corsa nella bagarre salvezza.