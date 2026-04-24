Vinumitaly Petrarca, ritorno in Serie A con il Metodo Giampaolo. "La nostra impresa sportiva"

Che fosse una delle favorite, al massimo si poteva immaginare anche se in pochi gli davano credito alla vigilia. Che potesse rompere qualsiasi equilibrio con una serie positiva impressionante di 16 risultati utili di fila (con appena due pari) in uno dei campionati più complessi della Serie A2 Élite, l’ha dimostrato sul campo. Campione d’inverno con gli stessi punti di Lecco e Cesena, il Vinumitaly Petrarca ha salutato i competitor nel girone di ritorno, staccando il pass per gotha del futsal nostrano con tre turni di anticipo rispetto alla regular season. Luca Giampaolo si gode il suo undicesimo titolo e la quarta promozione in Serie A del sodalizio di Paolo Morlino .

L'INTERVISTA

Un’altra promozione. In un girone per giunta super equilibrato. Ha vinto davvero la favorita della vigilia, o chi ha dimostrato sul campo di vincere con largo anticipo?

“Ha vinto la squadra che ha meritato, ma che alla partenza non era minimamente presa in considerazione dagli addetti ai lavori. Quindi grandissima soddisfazione per quella che reputo una incredibile impresa sportiva”.

Vinumitaly Petrarca campione d’inverno ma a pari punti con Lecco e Cesena. Nel girone di ritorno non c’è stato niente da fare per nessuno. Quando hai capito che avresti vinto il campionato?

“È vero, abbiamo terminato il girone d'andata a pari punti con le ottime Lecco e Cesena. Ma i due scontri diretti all'inizio del ritorno ci hanno regalato 6 punti con ampio margine di risultato, lì ho capito che l'alchimia che si era creata nel mio gruppo formato da alcuni senior e da tutti Under 19 e 17, era ormai difficilmente battibile”.

Si parla tanto del Metodo Giampaolo…

“È il titolo del mio ultimo libro, il mio modo di lavorare nel futsal seguendo un'identità ben chiara, derivante da ormai 29 anni di esperienza sul campo come allenatore, con alcune delusioni, ma anche con innumerevoli soddisfazioni condite dalla vittoria di 11 campionati e 4 coppe”.