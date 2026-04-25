Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: l'Ecocity Genzano vince e stacca il pass per i playoff. Il Napoli passa a Treviso

Futsal, Serie A KINTO: l'Ecocity Genzano vince e stacca il pass per i playoff. Il Napoli passa a Treviso

I castellani si aggiudicano lo scontro diretto col Sandro Abate con un perentorio 7-3. Mantova sbanca Orte
2 min

Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, Napoli e Roma 1927, Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina. La settima squadra qualificata ai prossimi playoff scudetto è l’Ecocity Genzano. La squadra di Di Fazio stacca il pass per la post-season facendo la voce grossa nello scontro diretto del PalaCesaroni contro il Sandro Abate. Basta un tempo (chiuso sul 6-0) a Barichello (tripletta) e soci per suggellare un successo importantissimo - 7-3 agli avellinesI - che vale doppio viste le sconfitte nella terzultima giornata di regular season di Active Network e Came Treviso.

UN DOPPIO BLITZ

Negli altri incontri del sabato di Serie A KINTO, un doppio blitz. Trascinato da un Bolo elevato al quadrato, il Napoli passa al PalaCicogna, batte 4-2 il Came Treviso e in un colpo solo balza al terzo posto, contro-sorpassando una Roma 1927 corsara a Campo Ligure col retrocesso CDM in uno dei quattro anticipi della 28esima giornata, ma soprattutto quella Feldi Eboli caduta venerdì, in extremis a San Rufo, nel derby con lo Sporting Sala Consilina. Il Saviatesta Mantova non si è affatto arreso alla retrocessione: sbanca Orte, s’impone 7-1 sull’Active Network e tiene accesa la fiammella di speranza per la salvezza, da perseguire, semmai, tramite il raggiungimento dei playout.

SERIE A KINTO – 28ª GIORNATA
SABATO 25 APRILE – ORE 20.30

ACTIVE NETWORK-SAVIATESTA MANTOVA 1-7
CAME TREVISO-NAPOLI FUTSAL 2-4
ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE 7-3

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS