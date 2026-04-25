Futsal, Serie A KINTO: l'Ecocity Genzano vince e stacca il pass per i playoff. Il Napoli passa a Treviso

Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, Napoli e Roma 1927, Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina. La settima squadra qualificata ai prossimi playoff scudetto è l’Ecocity Genzano. La squadra di Di Fazio stacca il pass per la post-season facendo la voce grossa nello scontro diretto del PalaCesaroni contro il Sandro Abate. Basta un tempo (chiuso sul 6-0) a Barichello (tripletta) e soci per suggellare un successo importantissimo - 7-3 agli avellinesI - che vale doppio viste le sconfitte nella terzultima giornata di regular season di Active Network e Came Treviso.