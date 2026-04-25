Futsal, Serie A KINTO: l'Ecocity Genzano vince e stacca il pass per i playoff. Il Napoli passa a Treviso
Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, Napoli e Roma 1927, Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina. La settima squadra qualificata ai prossimi playoff scudetto è l’Ecocity Genzano. La squadra di Di Fazio stacca il pass per la post-season facendo la voce grossa nello scontro diretto del PalaCesaroni contro il Sandro Abate. Basta un tempo (chiuso sul 6-0) a Barichello (tripletta) e soci per suggellare un successo importantissimo - 7-3 agli avellinesI - che vale doppio viste le sconfitte nella terzultima giornata di regular season di Active Network e Came Treviso.
UN DOPPIO BLITZ
Negli altri incontri del sabato di Serie A KINTO, un doppio blitz. Trascinato da un Bolo elevato al quadrato, il Napoli passa al PalaCicogna, batte 4-2 il Came Treviso e in un colpo solo balza al terzo posto, contro-sorpassando una Roma 1927 corsara a Campo Ligure col retrocesso CDM in uno dei quattro anticipi della 28esima giornata, ma soprattutto quella Feldi Eboli caduta venerdì, in extremis a San Rufo, nel derby con lo Sporting Sala Consilina. Il Saviatesta Mantova non si è affatto arreso alla retrocessione: sbanca Orte, s’impone 7-1 sull’Active Network e tiene accesa la fiammella di speranza per la salvezza, da perseguire, semmai, tramite il raggiungimento dei playout.
SERIE A KINTO – 28ª GIORNATA
SABATO 25 APRILE – ORE 20.30
ACTIVE NETWORK-SAVIATESTA MANTOVA 1-7
CAME TREVISO-NAPOLI FUTSAL 2-4
ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE 7-3
RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO