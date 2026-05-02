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sabato 2 maggio 2026
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Futsal, Serie A KINTO: corsa al primato e bagarre salvezza: ultima giornata, la resa dei conti

Futsal, Serie A KINTO: corsa al primato e bagarre salvezza: ultima giornata, la resa dei conti

Alla Meta Catania basta un punto per chiudere la regular season al primo posto. Capurso-Mantova, si salvi chi può
2 min
TagsCalcio a 5Futsal

Aspettando la post-season. Basta un punto alla Covei Meta Catania Bricocity in quel di San Rufo contro lo Sporting Sala Consilina per chiudere la Serie A KINTO al primo posto, con il conseguente vantaggio di disputare tutte le gare decisive nel proprio fortino, senza stare a pensare al risultato della L84 Torino, in casa, contro una Fortitudo Pomezia alla disperata ricerca almeno di un punto per evitare la retrocessione diretta. In alternativa, ai bi-campioni d’Italia servirà replicare lo stesso risultato sostanziale dei torinesi per chiudere il discorso primato.

TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE

Nell’ultima giornata di regular season, con tutte le partite in contemporanea e visibili sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, tutti i nodi verranno al pettine. Il Napoli di Ciccio Angelini deve vincere al PalaSport di Fiano Romano contro il pericolante Active Network per essere certo del terzo posto. Con un successo a Genzano, la Feldi sarebbe sicura della quarta piazza, in virtù degli scontri diretti favorevoli con quella Roma 1927. Che ospita in casa un Sandro Abate certo di partecipare ai playoff scudetto, ma che può chiudere il campionato ancora al settimo posto.

BAGARRE SALVEZZA

Tranne il Came Treviso, che riposa all’ultimo turno ma è già salvo, tutte le altre non possono dormire sonni tranquilli. Per la bagarre salvezza, Global Work Capurso-Saviatesta Mantova (a Fasano) alla stregua di unA finale: con un pari i pugliesi di Chiaffarato eviterebbero la retrocessione diretta, ma potrebbero chiudere ai playout. Al Pirossigeno Cosenza non resta che vincere a Campo Ligure col retrocesso CDM, e sperare.

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