La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato, tramite il C.U. n° 1146, le nuove date e il regolamento dei playoff scudetto della Serie A KINTO 2025/2026: la corsa al tricolore scatterà martedì 9 giugno con gara-1 dei quarti di finale, che proseguiranno il 12 giugno con gara-2 e il 14 con l'eventuale gara-3. Semifinali al via il 16 giugno, con gara-2 e l'eventuale "bella" previste per il 19 e il 21, la finale partirà il 25 giugno, con gara-2 e l'eventuale gara-3 calendarizzate per il 28 e il 30 giugno.