Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 23 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: la corsa scudetto parte il 9 giugno. Le nuove date dei playoff

Futsal, Serie A KINTO: la corsa scudetto parte il 9 giugno. Le nuove date dei playoff

I quarti di finale proseguiranno il 12 giugno con gara-2, e il 14 con l'eventuale gara-3. Tutto in diretta streaming
1 min
TagsFutsalCalcio a 5

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato, tramite il C.U. n° 1146, le nuove date e il regolamento dei playoff scudetto della Serie A KINTO 2025/2026: la corsa al tricolore scatterà martedì 9 giugno con gara-1 dei quarti di finale, che proseguiranno il 12 giugno con gara-2 e il 14 con l'eventuale gara-3. Semifinali al via il 16 giugno, con gara-2 e l'eventuale "bella" previste per il 19 e il 21, la finale partirà il 25 giugno, con gara-2 e l'eventuale gara-3 calendarizzate per il 28 e il 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS