Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 30 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: Active Network Viterbo e Fortitudo Pomezia all'ultimo atto, una laziale è di troppo 

Futsal, Serie A KINTO: Active Network Viterbo e Fortitudo Pomezia all'ultimo atto, una laziale è di troppo 

Al PalaSport di Orte il ritorno della finale playout. Calcio d'inizio alle 19, si riparte dal 4-3 per i pometini
2 min
TagsFutsalCalcio a 5

Un gol. È il vantaggio che si porta a Orte la Fortitudo Pomezia nel ritorno del derby contro l’Active Network che vale un’intera stagione, soprattutto la possibilità di restare nel gotha del futsal nostrano. La squadra di Monsignori, da parte sua, si aggrappa alla reazione del PalaLavinium, a quella voglia di Serie A mostrata con la rimonta che l’ha portata a recuperare quasi un triplo svantaggio nella ripresa, con tanto di rete di Ferretti a 3" dal suono della sirena.

TUTTO IN DIRETTA STREAMING

Squalificati Caio Ainsa e Salamone nell’Active Network, Miguel Angelo (due giornate) e Molitierno tra le fila della Fortitudo Pomezia. Al PalaSport arbitrano la sfida Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Emilio Romano di Nola e Angelo Bottini di Roma 1; crono: Michele Romeo di Roma 2. Diretta streaming sabato 30 maggio alle ore 19 sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine del match di ritorno, si giocheranno due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, saranno i viterbesi a salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

LA DIRETTA YOUTUBE

SERIE A KINTO – PLAYOUT – RITORNO 30/05
ACTIVE NETWORK-FORTITUDO POMEZIA ore 19 (and. 3-4)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS