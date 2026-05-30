TUTTO IN DIRETTA STREAMING

Squalificati Caio Ainsa e Salamone nell’Active Network, Miguel Angelo (due giornate) e Molitierno tra le fila della Fortitudo Pomezia. Al PalaSport arbitrano la sfida Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Emilio Romano di Nola e Angelo Bottini di Roma 1; crono: Michele Romeo di Roma 2. Diretta streaming sabato 30 maggio alle ore 19 sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine del match di ritorno, si giocheranno due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, saranno i viterbesi a salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

LA DIRETTA YOUTUBE

SERIE A KINTO – PLAYOUT – RITORNO 30/05

ACTIVE NETWORK-FORTITUDO POMEZIA ore 19 (and. 3-4)