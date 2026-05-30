Futsal, Serie A KINTO: Active Network Viterbo e Fortitudo Pomezia all'ultimo atto, una laziale è di troppo
Un gol. È il vantaggio che si porta a Orte la Fortitudo Pomezia nel ritorno del derby contro l’Active Network che vale un’intera stagione, soprattutto la possibilità di restare nel gotha del futsal nostrano. La squadra di Monsignori, da parte sua, si aggrappa alla reazione del PalaLavinium, a quella voglia di Serie A mostrata con la rimonta che l’ha portata a recuperare quasi un triplo svantaggio nella ripresa, con tanto di rete di Ferretti a 3" dal suono della sirena.
TUTTO IN DIRETTA STREAMING
Squalificati Caio Ainsa e Salamone nell’Active Network, Miguel Angelo (due giornate) e Molitierno tra le fila della Fortitudo Pomezia. Al PalaSport arbitrano la sfida Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Emilio Romano di Nola e Angelo Bottini di Roma 1; crono: Michele Romeo di Roma 2. Diretta streaming sabato 30 maggio alle ore 19 sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine del match di ritorno, si giocheranno due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, saranno i viterbesi a salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.
SERIE A KINTO – PLAYOUT – RITORNO 30/05
ACTIVE NETWORK-FORTITUDO POMEZIA ore 19 (and. 3-4)