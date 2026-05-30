Futsal, Serie A KINTO: il pari basta alla Fortitudo Pomezia: è salvezza. L'Active Network Viterbo retrocede

CDM, Pirossigeno Cosenza e Saviatesta Mantova. La quarta squadra a salutare la Serie A è l’Active Network . Il pareggio del PalaSport di Orte, nella finale di ritorno del playout, basta e avanza alla Fortitudo Pomezia, salva grazie al 4-3 dell’andata, brava a mantenere quel gol di vantaggio ottenuto al PalaLavinium.

BOTTA E RISPOSTA

Nonostante le assenze dell’infortunato Thiago Perez e dello squalificato Caio Ainsa da una parte, l’appiedato Molitierno dall’altra, né Mazza né Bonci subiscono gol nel primo tempo. Parte meglio la Fortitudo Pomezia nella ripresa, pericolosa prima con Lusnig poi con Tiaguinho; Cesaroni sfiora il vantaggio dell’Active. Mazza (uno dei migliori in campo) si supera su Raubo. Risultato a reti inviolate fino a 6’04” dal termine, quando Dudu beffa barriera e Mazza su calcio di punizione, da posizione defilata. Monsignori va subito di 5vs4, i viterbesi possono riaprire i giochi subito, ma Pina fallisce un calcio di rigore, ipnotizzato da Bonci. L’1-1, comunque arriva, e lo firma un indomito Ugherani. Ma non basta all'Active: nella prossima Serie A con 14 squadre ci sarà la Fortitudo Pomezia.

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SERIE A KINTO – PLAYOUT – RITORNO 30/05

ACTIVE NETWORK-FORTITUDO POMEZIA 1-1