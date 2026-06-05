Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A KINTO, finalmente i playoff. Meta Catania, la difesa del titolo parte da Ponzano. Il programma dei quarti

Serie A KINTO, finalmente i playoff. Meta Catania, la difesa del titolo parte da Ponzano. Il programma dei quarti

La L84 Torino incrocia i destini del Sandro Abate Avellino, derby campano per il Napoli contro la “deb” Sala Consilina. Feldi-Roma 1927 da urlo
2 min
TagsCalcio a 5Futsal

Una post-season tutta da vivere, in un concentrato di emozioni e a forti tinte tricolori. Comincerà martedì 9 giugno, salvo anticipi da ufficializzare, la corsa al quarantaduesimo scudetto del futsal italiano. La Covei Meta Catania Bricocity, vincitrice della regular season nonché bi-campione d’Italia, inizierà la difesa del titolo a Ponzano Veneto, nella tana del Came Treviso, ottava al termine della stagione regolare.

INCROCI PERICOLOSI

La L84 Torino incrocia i destini del Sandro Abate Avellino, derby campano per il Napoli contro la “deb” Sala Consilina. Dulcis in fundo il quarto di finale, classifica alla mano, più incerto, quello tra Feldi Eboli e Roma 1927. Gara-1 in casa della peggiore classificata, gara-2 a campi invertiti il 12 giugno (sempre salvo anticipi), l’eventuale "bella" il 14 giugno, sempre tra le mura amiche di chi è arrivato più su in campionato. Tre settimane per eleggere i campioni d’Italia: se saranno per la terza volta gli etnei della Covei Meta Catania Bricocity oppure no, si scoprirà nei playoff della Serie A KINTO: una post-season tutta da vivere in diretta streaming, su YouTube e su Sky Sport, in un concentrato di emozioni e a forti tinte tricolori.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)
1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY ore 19, diretta YouTube
2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 ore 20.30, diretta Sky Sport
3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta YouTube
4) SANDRO ABATE-L84 TORINO ore 19, diretta YouTube

SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)
VINCENTE X-VINCENTE Y

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS