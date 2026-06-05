Serie A KINTO, finalmente i playoff. Meta Catania, la difesa del titolo parte da Ponzano. Il programma dei quarti

INCROCI PERICOLOSI

La L84 Torino incrocia i destini del Sandro Abate Avellino, derby campano per il Napoli contro la “deb” Sala Consilina. Dulcis in fundo il quarto di finale, classifica alla mano, più incerto, quello tra Feldi Eboli e Roma 1927. Gara-1 in casa della peggiore classificata, gara-2 a campi invertiti il 12 giugno (sempre salvo anticipi), l’eventuale "bella" il 14 giugno, sempre tra le mura amiche di chi è arrivato più su in campionato. Tre settimane per eleggere i campioni d’Italia: se saranno per la terza volta gli etnei della Covei Meta Catania Bricocity oppure no, si scoprirà nei playoff della Serie A KINTO: una post-season tutta da vivere in diretta streaming, su YouTube e su Sky Sport, in un concentrato di emozioni e a forti tinte tricolori.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)

1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY ore 19, diretta YouTube

2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 ore 20.30, diretta Sky Sport

3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta YouTube

4) SANDRO ABATE-L84 TORINO ore 19, diretta YouTube

SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y