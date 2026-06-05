Serie A KINTO, finalmente i playoff. Meta Catania, la difesa del titolo parte da Ponzano. Il programma dei quarti
Una post-season tutta da vivere, in un concentrato di emozioni e a forti tinte tricolori. Comincerà martedì 9 giugno, salvo anticipi da ufficializzare, la corsa al quarantaduesimo scudetto del futsal italiano. La Covei Meta Catania Bricocity, vincitrice della regular season nonché bi-campione d’Italia, inizierà la difesa del titolo a Ponzano Veneto, nella tana del Came Treviso, ottava al termine della stagione regolare.
INCROCI PERICOLOSI
La L84 Torino incrocia i destini del Sandro Abate Avellino, derby campano per il Napoli contro la “deb” Sala Consilina. Dulcis in fundo il quarto di finale, classifica alla mano, più incerto, quello tra Feldi Eboli e Roma 1927. Gara-1 in casa della peggiore classificata, gara-2 a campi invertiti il 12 giugno (sempre salvo anticipi), l’eventuale "bella" il 14 giugno, sempre tra le mura amiche di chi è arrivato più su in campionato. Tre settimane per eleggere i campioni d’Italia: se saranno per la terza volta gli etnei della Covei Meta Catania Bricocity oppure no, si scoprirà nei playoff della Serie A KINTO: una post-season tutta da vivere in diretta streaming, su YouTube e su Sky Sport, in un concentrato di emozioni e a forti tinte tricolori.
SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)
1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY ore 19, diretta YouTube
2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 ore 20.30, diretta Sky Sport
3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta YouTube
4) SANDRO ABATE-L84 TORINO ore 19, diretta YouTube
SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4
FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)
VINCENTE X-VINCENTE Y