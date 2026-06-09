Futsal, Serie A KINTO: al via i playoff scudetto, il clou a Eboli. Derby a Sala Consilina, L84 Torino ad Avellino
La post-season per il 42esimo scudetto del futsal nostrano comincia con le prime quattro di regular season impegnate in trasferta. I campioni in carica della Covei Meta Catania Bricocity saranno gli ultimi a scendere in campo, nel posticipo di mercoledì, alle 15, al PalaCicogna di Ponzano Veneto, contro un Came Treviso largamente battuto nei due precedenti stagionali: 5-1 in terra veneta, 4-1 sull’isola. Le restanti gare-1 dei quarti tutte martedì alle 20.30.
LUCI AL PALASELE
La L84 Torino ha già vinto ad Avellino, con un Fortini elevato al quadrato nel blitz (4-2) al PaladelMauro; anche la squadra di Rios vanta due precedenti favorevoli contro i primi competitor dei verdeneri nella corsa al tricolore, ripetendosi 5-3 in casa. Situazione in perfetta parità, invece, nel doppio confronto tutto campano tra Sporting Sala Consilina e Napoli, dove ognuno ha sfruttato al massimo il campo amico: i Draghi sorpresero 5-1 i rimaneggiati azzurri all’esordio in campionato, il roster di Ciccio Angelini si è rifatto con gli interessi imponendosi 5-0 nella sfida di ritorno. E infine il clou dei quarti, senza ombra di dubbio Feldi Eboli-Roma 1927, in diretta su Sky Sport: precedenti a forti tinte rossoblù: Calderolli e soci hanno vinto 5-1 in casa e 6-1 in trasferta, ma i giallorossi si sono piazzati davanti in classifica e un motivo ci sarà.
SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)
1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 10/6 ore 15
2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 ore 20.30, diretta Sky Sport
3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta YouTube
4) SANDRO ABATE-L84 TORINO ore 20.30, diretta YouTube
SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4
FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)
VINCENTE X-VINCENTE Y