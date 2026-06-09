Futsal, Serie A KINTO: L84 Torino e Roma, che blitz in gara-1 dei quarti playoff! Il Sala Consilina la spunta ai tiri di rigore

Due blitz e un derby deciso ai tiri di rigore: cominciano così i playoff di Serie A KINTO per il 42esimo scudetto del futsal italiano. La L84 Torino conferma il trend favorevole contro il Sandro Abate , battendolo per la terza volta di fila in stagione. Al PalaDelMauro di Avellino, i verdeneri di Rios partono forte e vanno sul doppio vantaggio, prima di subire la rimonta dei Lupi di Basile: a decidere il match è il parziale di 3-0 nella ripresa firmato dalla doppietta di Fortini (ancora in evidenza contro il Sandro Abate) e da Tuli; finisce 5-2.

TRIS E CCLEAN SHEET

Fa rumore il primo successo stagionale della Roma 1927 contro la Feldi Eboli. I giallorossi hanno il merito di tenere botta a un miglior avvio dei rossoblù, facendo la differenza nella ripresa: l’uno-due Miquel-Fortino è mortifero, quasi quanto il rosso a Gui nel momento topico dello Sky Match; dell’MVP Avellino il definitivo e meritato 3-0.

RIMONTA E SUCCESSO DI RIGORE

Ci vogliono tempi supplementari e rigori per sancire il primo punto del derby campano tra Sporting Sala Consilina e Napoli. Il Cholito Salas e Guilhermao illudono gli azzurri, ripresi nel secondo tempo da Felipe Mello. Che prima accorcia le distanze e, a 1’22” dal termine dei tempi regolamentari, in una situazione di 5vs4, propizia l’autogol di Borruto. All’extra time, l’ex Arillo realizza il suo 22esimo centro in campionato, ma da un passaggio illuminante di Salas arriva il 3-3 griffato Grasso. Ai rigori Lo Conte ipnotizza prima Bolo e poi Salas: il primo punto della serie tutta campana dei quarti di finale va ai Draghi gialloverdi. Gara-1 dei quarti si completa mercoledì o la sfida tra Came Treviso e Covei Meta Catania Bricocity: a Ponzano Veneto calcio d’inizio alle ore 15.

IL REGOLAMENTO - Quarti di finale, semifinali e finale della corsa al 42esimo tricolore del futsal italiano si disputeranno al meglio delle tre gare. La prima si disputerà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, la seconda e l’eventuale “bella” in casa della migliore classificata. Sarà dichiarata vincente la squadra che si aggiudicherà due gare: nel caso di parità al termine dei 40’ regolamentari, spazio a due tempi supplementari di 5' ciascuno; qualora l'equilibrio dovesse persistere, la sfida si deciderebbe ai tiri di rigore.

SERIE A KINTO – QUARTI DI FINALE – GARA-1

FELDI EBOLI-ROMA 1927 0-3

SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL 7-5 d.t.r.

SANDRO ABATE-L84 TORINO 2-5

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)

1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 10/06 ore 15

2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 0-3

3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL 7-5 d.t.r.

4) SANDRO ABATE-L84 TORINO 2-5

SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y