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Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania di ripresa, in vantaggio 1-0 nella serie dei quarti playoff col Came

Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania di ripresa, in vantaggio 1-0 nella serie dei quarti playoff col Came

I campioni d'Italia passano 6-2 a Treviso, seguendo le orme di L84 Torino, Roma 1927 e Sporting Sala Consilina
1 min
TagsCalcio a 5Futsal

L84 Torino, Roma 1927 e Sporting Sala Consilina. Anche la Covei Meta Catania Bricocity si porta sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff di Serie A KINTO per il 42esimo scudetto del futsal italiano. I bi-campioni d’Italia passano 6-2 alla Palestra Pascale di Treviso. Albertico spiana la strada nel primo tempo, Luizinho accorcia le distanze nella ripresa, di Turmena il 3-1, ma ancora Luizinho rimette tutto in discussione. È l’uno-due Pulvirenti-Sacon a mandare al tappeto il Came, prima del definitivo 6-2 siglato da Giulio Musumeci.

CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-6

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 09/06 (gara-2 12/06, ev. gara-3 14/06)
1) CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-6
2) FELDI EBOLI-ROMA 1927 0-3
3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL 7-5 d.t.r.
4) SANDRO ABATE-L84 TORINO 2-5

SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)
VINCENTE X-VINCENTE Y

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