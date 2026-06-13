Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania, L84 Torino e Roma in semi scudetto. Il Napoli porta il derby a gara-3

I quarti di finale per il 42esimo scudetto del futsal italiano non sono ancora finiti. O meglio, non del tutto. Si conosce la prima semifinale, quella tra i campioni in carica della Covei Came Meta Catania Bricocity e una Roma 1927 che ripete per lo meno i risultati già ottenuti sia in Coppa Italia sia in Coppa della Divisione. La L84 Torino passa in due partite come da pronostico, ma non sa ancora chi dovrà affrontare. Basta meno di un tempo alla Came Meta Catania Bricocity per chiudere la serie con il Came Treviso. Siqueira, Podda e Pulvirenti spianano la strada, Turmena realizza il suo 35esimo gol stagionale, 4-0 all’intervallo; la ripresa è una pura formalità, Pulvirenti ne fa altri due e si porta a casa il pallone per il suo hat trick complessivo, termina con un eloquente 11-2. La Roma 1927 non stupisce più: batte nuovamente la Feldi Eboli, ribaltandola nella ripresa: Cutruneo e Miguel, nello spazio di 1’38”, rispondono alla rete iniziale di Braga, a Rieti è 2-1. Per la quarta volta in altrettanti scontri diretti stagionali la L84 Torino supera il Sandro Abate Avellino. Ci pensano Vander Salas e Cuzzolino, nel primo tempo e a stretto giro di posta, a spingere i verdeneri di Rios in semifinale. dove troveranno Napoli o Sporting Sala Consilina.