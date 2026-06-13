Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania, L84 Torino e Roma in semi scudetto. Il Napoli porta il derby a gara-3
I quarti di finale per il 42esimo scudetto del futsal italiano non sono ancora finiti. O meglio, non del tutto. Si conosce la prima semifinale, quella tra i campioni in carica della Covei Came Meta Catania Bricocity e una Roma 1927 che ripete per lo meno i risultati già ottenuti sia in Coppa Italia sia in Coppa della Divisione. La L84 Torino passa in due partite come da pronostico, ma non sa ancora chi dovrà affrontare. Basta meno di un tempo alla Came Meta Catania Bricocity per chiudere la serie con il Came Treviso. Siqueira, Podda e Pulvirenti spianano la strada, Turmena realizza il suo 35esimo gol stagionale, 4-0 all’intervallo; la ripresa è una pura formalità, Pulvirenti ne fa altri due e si porta a casa il pallone per il suo hat trick complessivo, termina con un eloquente 11-2. La Roma 1927 non stupisce più: batte nuovamente la Feldi Eboli, ribaltandola nella ripresa: Cutruneo e Miguel, nello spazio di 1’38”, rispondono alla rete iniziale di Braga, a Rieti è 2-1. Per la quarta volta in altrettanti scontri diretti stagionali la L84 Torino supera il Sandro Abate Avellino. Ci pensano Vander Salas e Cuzzolino, nel primo tempo e a stretto giro di posta, a spingere i verdeneri di Rios in semifinale. dove troveranno Napoli o Sporting Sala Consilina.
ALTALENA DI EMOZIONI
Da San Rufo a Ponticelli il passo è breve. Come in gara-1 il Napoli sblocca la partita con Bolo. Come nella gara di andata, si assiste a un’altalena di emozioni mozzafiato nel derby campano. Ripresa-choc per gli azzurri: in nemmeno due minuti la squadra di Ciccio Angelini si ritrova addirittura sotto 2-1, merito del solito (ex) Arillo e di quel Fellipe Mello che (otto secondi più tardi l'1-1) s’inventa il “taconazo” del sorpasso salese. I padroni di casa vedono le streghe, scacciate però prima da Guilhermao, poi da quel Grasso a segno anche a San Rufo. Finisce 3-2, il derby campano va alla bella, in programma sempre al PalaVesuvio domenica 14 giugno alle ore 20.30.
SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-2 - 12/06 (ev. gara-3 14/06)
1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO 11-2
2) ROMA 1927-FELDI EBOLI 2-1
3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2
4) L84 TORINO-SANDRO ABATE 2-0
SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE - GARA-2 (ev. gara-3 14/06)
1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO 11-2 (gara-1 6-2)
2) ROMA 1927-FELDI EBOLI 2-1 (3-0)
3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r.)
4) L84 TORINO-SANDRO ABATE 2-0 (5-2)
SEMIFINALI - GARA-1 - 16/06 (gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)
X) ROMA 1927-COVEI META CATANIA BRICOCITY
Y) VINCENTE 3-L84 TORINO
FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)
VINCENTE X-VINCENTE Y
CLASSIFICA MARCATORI
4 RETI: Pulvirenti (Covei Meta Catania Bricocity)
3 RETI: Albertico (Covei Meta Catania Bricocity)
2 RETI: Turmena, Sacon, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Fortini (L84 Torino), Miquel (Roma 1927), Guilhermao, Grasso (Napoli), Fellipe Mello, Arillo (Sporting Sala Consilina)
1 RETE: Sacon, Silvestri, Carmelo Musumeci, Podda, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutruneo, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, Vander Salas, De Oliveira, Raguso, Tuli (L84 Torino), Salas, Bolo (Napoli), Braga (Feldi Eboli)
AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)