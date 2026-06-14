Futsal, Serie A KINTO: il Napoli piega lo Sporting Sala Consilina e vola in semifinale scudetto

La campana che affronterà la L84 Torino è il Napoli Futsal . La squadra di Ciccio Angelini doma lo Sporting Sala Consilina a gara-3 dei quarti tenendo fede al trend positivo che l'ha vista sempre battere i salesi in casa (anche in campionato), si aggiudica il "derby definitivo" staccando il pass per le semi. Al PalaVesuvio di Ponticelli gli azzurri vanno avanti due volte nel primo tempo, con il solito Carucha Grasso e poi con Chino, ma in entrambi i casi i Draghi rispondono con Vidal e, seguito, con Fellipe Mello: all’intervallo è 2-2.

LA DECIDE IL CHOLITO

Anche nella ripresa gli azzurri si riportano in vantaggio con una sponda di Guilhermao trasformata in rete da un chirurgico rasoterra del Cholito Salas. A conti fatti è il +1 decisivo: il Napoli sfiora più volte il 4-2, si difende con ordine sul reiterato 5vs4 salese, esplodendo di gioia al triplice fischio. Saranno dunque Roma 1927-Covei Meta Catania Bricocity e Napoli-L84 Torino le semifinali scudetto. Come è stato per i quarti e come sarà per le Finals per il 42esimo tricolore del futsal italiano si giocherà al meglio delle tre gare. La prima in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, la seconda e l’eventuale “bella” in casa della migliore. Sarà dichiarata vincente la squadra che si aggiudicherà due gare: nel caso di parità al termine dei 40’ regolamentari, spazio a due tempi supplementari di 5' ciascuno; qualora l'equilibrio dovesse persistere, la sfida si deciderebbe ai tiri di rigore.

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SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-3 - 14/06

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-1 - 16/06 (gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) ROMA 1927-COVEI META CATANIA BRICOCITY

Y) NAPOLI FUTSAL-L84 TORINO

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Pulvirenti (Covei Meta Catania Bricocity)

3 RETI: Albertico (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina)

2 RETI: Turmena, Sacon, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Fortini (L84 Torino), Miquel (Roma 1927), Guilhermao, Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina)

1 RETE: Sacon, Silvestri, Carmelo Musumeci, Podda, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutruneo, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, Vander Salas, De Oliveira, Raguso, Tuli (L84 Torino), Bolo (Napoli), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)